„A ty sprchy jsou zadarmo?“nebo „Piky piky á á, piky piky, bé bé, piky á, piky bé myška chodí na wc.“ Přesně tyhle věty jsme všichni účastníci soustředěné slyšeli nesčetněkrát. Léto 2020, SDH Bohostice, SDH Zalužany a SDH Březnice a opět vyrážíme směr Jihočeský kraj a již po druhé Míreč. Upřímně nepřijíždíme s velkým očekáváním. Po loňských zkušenost jsme ale připraveni na vše. V rámci pandemie koronaviru se rodiče loučí pouze u brány tábora a do tábora vstupují pouze děti a jejich vedoucí. Právě i kvůli pandemii byly různé návštěvy zakázány.

Ze soustředění zalužanských hasičů. | Foto: SDH Zalužany

Chatky jsou na první pohled pořád stejné, bazén už nemá zelenou barvu a vítá nás milý personál s paní vedoucí. Rozdělní chatek, seznámení nových dětí s ostatními, první nástup a hlavně první večeře. Upřímně už si nevybavuji, jaké přesně jídlo to bylo, ale bylo to skvělé. Co se týče jídla, bylo ho tolik, že jsme pomalu nestíhali jíst. (Možná i proto, že jsme měli dvě večeře.) Navíc bylo všechny výborné. Budíček v 7:20, při dobrém počasí následovala rozcvička s lehkým výběhem. Ranní hygiena a odchod na snídani. Před každou snídaní měření teploty a před každým vstupem do jídelny povinnost vydezinfikovat si ruce. Prostě koronavirus.