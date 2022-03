Před námi je projekt vyloženě ambiciózní, šest kót v Brdech a sedmá ještě po návratu v Praze. Kdo by se zatěžoval nějakým propočtem trasy nebo snad nedej bože zjišťováním, kdy že se to teď stmívá. Z busu vystupujeme přímo před malým občerstvením pod Cukrákem. Na cestu je třeba se řádně připravit. K vysílači je to jen pár kroků a hned za ním nejvyšší bod Kopanina. Asi o tři kilometry dál máme pro nás v Horobraní výjimečné místo, kótu na Hladké skále. Je odtud výhled na Berounku, ale pozor, dolů by to byl střemhlavý pád. Na mapě vidím, že kousek odtud je startovací místo pro paragliding, to sedí. A nejenom že tu je vzorně udržovaná vrcholová kniha, ale i razítko, a to všechno pro nás ostatní připravila horobranička Mirka. Zaslouží si velké poděkování.

Má za sebou přesně 500 výstupů. Pro ten jubilejní si vybrala Tok

A co je to tady uprostřed lesa? Opravdu velkolepá dřevěná socha bohyně Artemis, dílo Jaroslava a Jiřího Bímových. Sedíme na lavičce a kocháme se tím pohledem. Kulturní zážitek na místě, kde by ho člověk rozhodně nečekal. Jen je třeba se dobře dívat, je malý kousek od modré stezky a člověk by ji mohl snadno minout. K dalšímu vrcholu Kámen to jde snadno. Zato dolů je to ryzí adrenalin. Dostaly jsme se na síť bikerských trailů, slaňujeme dolů jak to jde.

Trochu se zdržením, ale jsme z toho venku. Abychom nemusely jít 600 metrů po silnici, bereme to přímo vzhůru na protější kopec cestou necestou a přes dva elektrické ohradníky. Ty v plánu tedy nebyly, ale dolů už to nešlo. Slunce zapadá a před námi ještě dvě kóty, to tedy nevím, nevím. První z nich u rozhledny na Červené hlíně stíháme ještě se zbytkem světla. Rozhledna je ještě ve výstavbě a vypadá jako kdyby se trochu nakláněla, ale pevně věřím, že je to jen optický klam. A to bychom ani nebyly my, abychom nezvládly s čelovkami i tu poslední, vrch Chlum nahoře nad Dobřichovicemi.

A kdo četl opravdu dobře, ví, že po návratu byla v plánu ještě jedna, pražská, u malého kostelíku na skále na Zlíchově. I na tu došlo. Nešlo jinak, pro kamarádku Lenku to byl pětistý výstup. V Brdech to tentokrát nevyšlo, ale v sobě jsme si je nesly."

Iva Jandová