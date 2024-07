Český sportovní bowling se znovu zapisuje do historie. Mladí čeští bowleři získali na mistrovství světa do 21 let v korejském Inčchonu zlato a dvě bronzové medaile. Významný úspěch zaznamenal čtyřčlenný mužský tým, který po famózním výkonu obhájil titul světových šampionů. Bronzové medaile si čeští hráči odvážejí ze soutěže mužských dvojic a smíšených čtyřčlenných týmů.

Letošní mistrovství světa přivítalo kompletní světovou špičku z 38 zemí a pěti kontinentů. České ambice byly vysoké, především v obhajobě zlaté týmové medaile z posledního mistrovství světa. Před dvěma lety bylo české zlato velkým překvapením, ale tentokrát již patřili mezi favority turnaje.

Týmové soutěže se opět hrály tzv. baker systémem, kdy se hráči střídají po každém framu. Český tým ve složení Ondřej Trojek, Lukáš Jelínek, Ondřej Prekop a Jaroslav Zapletal postoupil z dvanáctého místa mezi nejlepší šestnáctku turnaje. V matchplay ve dvou osmičlenných skupinách český tým svou skupinu ovládl a postoupil do semifinále, kde po napínavém souboji porazil tým Japonska 2:1. Finále proti týmu USA, kolébce světového bowlingu, bylo napínavé až do konce.

Po vítězství v první hře 234:224 a prohře ve druhé 184:224 rozhodovala třetí hra, kde díky pevným nervům a koncentraci zvítězili Češi. Zápas zakončil Lukáš Jelínek, který přinesl České republice další zlatou medaili. „Zápas proti Američanům byl velmi náročný. Povzbuzovali jsme se a pomohlo to. Máme tuhle krásnou medaili a jsme znovu mistři světa. Jsme za to strašně šťastní a budeme to ještě dlouho oslavovat,“ radoval se Jelínek.

V soutěži smíšených týmů se českým hráčům rovněž dařilo. Tým ve složení Ondřej Prekop, Jaroslav Zapletal, Nela Capilová a Viktorie Brokešová postoupil do semifinále, kde po velkém boji podlehl týmu Švédska 1:2 a odvezl si bronzové medaile. „Do kvalifikace jsme šli uvolněně, začali jsme výborně a řekli jsme si, že na to máme. Do semifinále jsme pak postoupili dokonce z prvního místa,“ hodnotil Ondřej Prekop. Viktorie Brokešová doplnila: „Placku jsme určitě chtěli. V průběhu matchplay jsme sice trochu ztráceli naději, když nás Německo rozsekalo, ale sebrali jsme se.“

Bronz vybojovali také Lukáš Jelínek a Ondřej Trojek v soutěži dvojic, kde došli až do semifinále a po velkém boji podlehli americké dvojici 1:2. Úspěchem bylo i 5. místo Lukáše Jelínka v soutěži jednotlivců, kde vyhrál kvalifikaci a medaile mu unikla jen těsně.