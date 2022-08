Sice to mám do brdských hvozdů bezmála 200 km, ale bez váhání je mohu označit za svůj druhý domov. Ono to tak s místy, která máme spojená s nejkrásnějšími dětskými vzpomínkami, už bývá. Trávila jsem tam s rodiči všechny své prázdniny, toulala se hlubokými lesy s mým tátou, později jsem se odvažovala na výpravy sama. A to sama bylo opravdu sama; byla to 80. léta, a tak jediní lidé, které jsem občas potkala, byli sousedé na houbách či borůvkách nebo naši uniformovaní "bratři" hlídkující se samopalem a flaškou vodky u závory na silnici z Neřežína.