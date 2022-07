V případě tzv. „prčické kletby“ to bude ten, kdo se „z Prčic“ dokáže vrátit sám. Celý problém „prčické kletby“ totiž spočívá v neexistenci aktivního odpuštění. Pokud se totiž lidé pohádají, pošlou se vzájemně „Do Prčic“. Časem se sice udobří a vzájemně si odpustí, avšak zapomenou na to nejdůležitější, zrušit kletbu. Proto všichni zůstávají „V Prčicích“, až je tam nakonec celá Česká republika. Jelikož jsem objevil tuto, sice jednoduchou, ale velice důležitou skutečnost, proto půjdu dobrovolně „Do Prčic“. Odejdu tedy do Sedlece-Prčice pěšky a vrátím se autem. Zájemci se můžou ke mně připojit.