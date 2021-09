/FOTOGALERIE/ Začátek školního roku přinesl do Dobrovolnického centra Adra Příbram opět potřebu nových studentů, kteří by byli ochotní pomáhat dětem ze sociálně slabších rodin s úkoly a doučovat je v rámci programu Kamarád hledá kamaráda. Jako jeden ze způsobů hledání dobrovolníků si centrum připravilo druhý ročník akce Pomáhame srdcem.

