/FOTOGALERIE/ Muzeum Dobříš se rozloučilo s výstavou, která představila přes 12 metrů dlouhý český rekord z Dobříše v doprovodu unikání sbírky olejomaleb Jitky Vackové. Úžasný výsledek vzešel i z doprovodného programu Umění (k) dětem. A to je paráda. Po dlouhé nucené odmlce se kultura v Dobříši zas probouzí.

Vznik rekordní rukavice. | Foto: Muzeum Dobříš

Muzeum Dobříš se už na základě svého jména snaží představovat velkolepé události, činy a osobnosti, které byly a jsou pro město výjimečné a svým významem přesahují i jeho hranice. Na sklonku podzimu se expozice rozloučila s výstavou Dobříš v knize rekordů představující český rekord z Dobříše, a to v podobě největší prstové rukavice o obvodu 12x12 metrů. Tu společně vytvořili dobříšáci zhruba před deseti lety při příležitosti 760 let od historicky první zmínky o Dobříši. Odborně vystřiženou látku od bývalých dobříšských rukavičkářů sešili účastníci Májových slavností pomocí stužek v městských barvách – bílé a modré. Na stužky pak lidé připojovali svá přání Dobříši do dalších let.