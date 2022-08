Pod stany první skautky bydlely až pod vedením Vlasty Koseové a profesorky Berkovcové u Živohoště v červenci 1915. A skauting má bohatou historii i v Příbrami. Jak příbramští junáci táboří dnes? Skauting na Příbramsku Příbramský skauting začal v roce 1911 v Rožmitále pod Třemšínem založením Americké kolonie pro mládež inženýrem Hofmeisterem (v roce 1908 mu to nedovolili). Uskupení bylo i pro dívky. Tou dobou aplikuje skauting na studentech také učitel Jan Hořejší (v Rokycanech), v létě 1913 pořádá první tábor a zakládá oddíly například v Příbrami, včetně sdružení Psohlavci.

Skautský výcvik je pěstován i v berounské škole Milošem Seifertem, který v roce 1913 staví první české týpí (pod Plešivcem u Lochovic) a vytváří prvotní evropskou woodcrafterskou („zálesáckou“) organizaci: Ligu lesní moudrosti. Vysokým hodnostářem se pak stává také Josef Horký, spoluzakladatel skautingu na Slovensku, jehož dcera Eva Číhalová založila dnes již jednatřicet let starý oddíl ve Višňové. V době okupace musel skauting utichnout i v Příbrami, přesto se zde tajně scházeli skauti z družiny Ostřížů. Navzdory zákazu činnosti rovněž fungovala ilegální Zpravodajská junácká služba, do níž se zapojili všichni příbramští novináři. V okrese jsou nyní v rámci Junáka – českého skauta dvě střediska v Příbrami a po jednom v Sedlčanech, v Dobříši a v Rožmitále. Dalšími skautskými organizacemi na Příbramsku jsou Svaz skautů a skautek České republiky (Kmen Mohawk) a Klub Pathfinder.

Na fotografiích pořízených v létě 2022 vidíte podobu dnešních junáckých táborů. Bratři a sestry z Višňové jsou zachyceni při poledním klidu, který tráví nejen pasivně, ale i aktivně, například budováním schodů, a při tradičním večerním nástupu. Junáci z příbramského 6. a 14. oddílu vztyčují vlajku. Spí se v podsadových a indiánských stanech, vaří se na polní kuchyni a kamnech. Oproti dřívějším 4–6 týdnům se dnes obvykle táboří 14 dní. Podsadové stany vynalezli čeští skauti Věděli jste, že podsady pod stan jsou vynálezem českých skautů? Poprvé je začal stavět Jan Pulkrábek v roce 1913 na skautském táboře u Pelíškova Mostu na Sázavě. Nápad napnout plachtu nad dřevěnou ohrádku z krajinek vznikl kvůli mokré louce.

Na skautských táborech není klasická elektřina, avšak díky dobré partě a akčním zážitkům nikdo netruchlí. „Je to vystoupení z komfortu, ale tak bohaté a naplněné programem a pospolitostí, že nám nic neschází,“ informovala vedoucí příbramských skautek Johana Paulová. I když elektrická energie na junáckých táborech nebývá standardem, skauti si ji mohou vyrobit. Docent Otto Lang, vůdce příbramského 14. oddílu, si ze solárního panelu nabíjí notebook pro práci na dálku. Ale jde to i jinak. Sílu vody zásluhou vlastní vodní elektrárny využívají junáci ze Slivice. „Turbína se v potoce roztočí, což se vyrovná solárnímu panelu, jejž máme také,“ přiblížil Jaromír Nusl, vůdce střediska Clan Hiawatha Příbram a slivického oddílu. Nástupy a skautský slib Co se nikdy nemění, jsou tradiční skautské nástupy a sliby.

Sto deset let neslaví jen český skauting, ale i Junácká hymna složená v roce 1912, za jejíhož zpěvu se vztyčuje či snímá státní vlajka. Skauti si kroj oblékají nejen na nástupy, ale také na slibový oheň, u něhož přijímají skautské zásady. Slavnostní vatru zapalují například v rokli, jakou mají příbramský 6. a 14. oddíl. Místem pro slibový oheň Višňovských se už potřetí stala zřícenina větrného mlýna. „Skautský slib musí být pro děti silným zážitkem, na který nezapomenou,“ říká vedoucí Eliška Bumbová. 60 milionů členů Skauting existuje ve všech zemích světa s výjimkou totalitních států a čítá 60 milionů členů (z toho přes 73 tisíc českých). V Česku je nejrozšířenější skautskou organizací Junák – český skaut, největší výchovný spolek pro děti a mládež v zemi.

