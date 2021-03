Jak si Koucký škrtal na balík peněz

Nedávno Koutcká říká Koutckému: „ Byla jsem u Blaženy. Prej se teď ve sportce dá vyhrát 100 miliónů. Potřebujem novou ledničku, zástěra se mi rozpadá, jdi vsadit.“ Tak Koutcký šel. Vešel na poštu, to víte, vesnice, na přepážce před sklem se procházela žíhaná, na krku trochu oranžová kočka. Pohladil ji.

„Jdu dát sportku,“ povídá Slávině.

„A chceš náhodnej tip,nebo si to zaškrtáš?“

„Já si to náhodně zaškrtám.“

„Tak to nech na mašině, je to rychlejc.“

„Tak ať je to rychlejc.“

Zatímco to Slávina nechávala na mašině, Koutcký se mazlil s kočkou. Slastí se hrbila, lísala a vrněla.

Slávina položila vyplněný tiket na přepážku. Kočka zahlédla pohyb, sklonila se k okénku pod sklem a tlapkou na tiket plácla.

Koucký zaplatil, pomazlil se se Slávinou a rozloučil s kočkou. …Takhle. Pomazlil se s kočkou a Slávinou… Pomazlil se s kočkou a rozloučil se se Slávinou. (Mezi námi polibkem, ale to už tam nedávejte. Aby nebyly drby.)

„Tři čísla jsme uhádli!“ zvolala Koucká u televize. „Kolik jsme vyhráli?“

Koucký pokrčil rameny.

„Děleno třema, ne? Třicet miliónů!“ řekla sebevědomě žena.

Slávina vyplatila 55 korun, Koucký něco přidal a vsadil znovu. „Ale kočka tam musí dát zase tlapku,“ řekl.

Kočka z přepážky vzhlédla a zatvářila se, jako by chtěla říct - To se samo sebou rozumí. Od toho tu jsem-.

A jak Slávina položila tiket k otvoru ve skle, kočina vysunula tlapku a orazítkovala ho.

„Zase tři čísla!“ zvolala Koutcká.

Tentokrát vyhráli 78 korun. Koutcký zase všechno otočil do další sázky. Na poště se rozhlédl. „Kde je kočka? Bez ní to nechci,“ řekl důrazně.

„Počkej, já se po ní podívám.“ Slávina vyšla před poštu a na všechny strany číčala. Číčala a čícala, kočka nikde. „ Kde jsi potvoro! Jedeš sem!“ Po kočce jako by se slehla zem.

Našla ji až u půdy spokojeně schoulenou na posledním schodu. Shrábla ji do náručí, postavila na přepážku a ukázala na tiket. „Dej tam tlapku.“

Kočka se začala lízat pod krkem.

„Slyšíš! Tlapku! Sem! Tak bude to?!“

Kočka natáhla krk a začala se drbat.

Koutcký dostal nápad. „Dej ho z druhý strany.“

Slávina obešla přepážku, položila na ni tiket a rychle s ním šoupala do stran. „No!“

Kočce kmitlo v očích, prostrčila tlapku pod sklem a ťápla s ní na tiket.

Slávina kočku popadla a vyhodila ji z pošty. „Mrcho jedna. Pořád jsi tady, a když tady máš bejt, tak tady nejsi! Padej!“

Ani jedno číslo nevyšlo. No jo, pomyslel si Koutcký. Už táta říkal, že někomu nadávat se nevyplácí.

Autor: Jiří Cinkeis