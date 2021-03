Uplynulé měsíce nepřály řadě odvětví. Samozřejmě ani spolkovému životu. Téměř na poslední chvíli jsme stihli koncem ledna 2020 náš tradiční hornický ples. Už v okleštěných podmínkách jsme si 31. května připomněli výročí Březohorské důlní katastrofy a s kolegy z ostatních místních hornických spolků skromně oslavili i Prokopskou pouť. Také letošní setkání hornických měst a obcí v Žacléři 12. září mělo účastí čtyř osob za jednotlivý spolek spíše symbolický charakter. Bylo mi upřímně líto pořadatelů, kteří akci věnovali obrovské úsilí. Každý, kdo něco podobného chystal, ví, o čem mluvím.

A to je v loňském roce všechno. Celkem chudá bilance pro spolek, který má ve svém ročním itineráři třicet až čtyřicet akcí nejrůznějšího charakteru. Od těch velkých, mezinárodních, až třeba po pietní vzpomínky v našem městě. Nechci ale lamentovat nad nevydařenou sezónou. Jsou to pořád jen aktivity v rámci „zájmové činnosti“. Je tu množství lidí, kterým nastalá situace řádně zkomplikovala živit. Profesní i rodinný. A když jde o živobytí, jde legrace stranou!

Přesto mám ale pocit, že lidé, kterých se dopady koronové krize týkají nejvíce, nesou tuto skutečnost realisticky a snaží se nějak si s ní poradit. Myslím, že rychle pochopili, že nářky jim nejsou nic platné, a že nejlepší je spolehnout se na sebe sama. Také se opět prokázala platnost onoho havlíčkovského „ V nouzi ti dá radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel“.

Vznikla zde ale živná půda pro „odborníky“ všeho druhu. Z médií se snáší proud kritiky na vše, co se šustne. Vláda je pasována na spolek ubohých packalů a je nasnadě, že si svojí plejádou chybných rozhodnutí o tuto reputaci koledovala. Objektivně ale musím přiznat, že řešit nastalý problém bych nepřál vůbec nikomu. Zvlášť proto, že z pandemie se už dávno stal nástroj politického boje. A tak se vláda bojí, že si voliče popudí příliš tvrdými restrikcemi, opozice se obává, že voliči tyto restrikce pochopí a volič se bojí, že si v zimě nebude moci zalyžovat.



Pandemie nám však také ukázala, jak jsme jako společnost zranitelní, jak málo stačí, abychom se nechali vykolejit. Stačí, aby nám někdo sáhl na naše pohodlíčko. Tím myslím fitko, hospodu, fotbal. A naopak, jak řada našich spoluobčanů dokáže napnout nezištně síly pro zcela neznámé lidi. Mají můj obdiv. Tato rekapitulace mi pomohla zamyslet se nad tím, co nám loňský rok dal a vzal. Toho, co vzal, bylo pochopitelně o něco víc. Přinutil mě znovu si víc vážit věcí tak samozřejmých jako je práce, rodina, zdraví. Přinutil mě uvědomit si, že důležitou součástí života je také sport, kultura, setkávání se s přáteli. Ano, i ty naše hornické sese. Covid zatím vyhrává. Je to ale otázka času. Všechny pandemie odezněly a lidé tu byli dál. Je na nás, co s tím provedeme a jak dlouho to potrvá. To není věc vlády, ale každého z nás. Daná pravidla přece nedodržujeme kvůli politikům, ale kvůli sobě. Až to bude za námi, můžeme vystavit účet.



Autor: Emil Kuchař, perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků