Čtenáři vaří: Dančí svíčková podle Maxijedlíka

/FOTOGALERIE/ Vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Dančí svíčková podle Maxijedlíka. | Foto: Jaroslav Němec