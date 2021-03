Můžete nám, prosím, prozradit něco o tom, jak žije takto náruživý čtenář?

Jsem člověk, který knížku bere všude s sebou, ať už jde kamkoliv. Čtení je mým největší koníčkem, kterému se nejvíce věnuju. Bez knih si už neumím představit život.

Myslíte si, že čtete rychleji než jiní lidé?

Myslím, že jsem průměrně rychlý čtenář. Někde jsem slyšela, že člověk by v průměru měl přečíst za hodinu zhruba 50-60 stran. Což by u mě tak odpovídalo. Ale také zaleží na tom, jakou zrovna čtu knížku.

Knihy a čtení - myslíte si, že je to vhodné téma pro vzájemné sdílení?

Ano je to výborné téma o kterém si člověk může povídat s ostatními lidmi. Každý člověk má na knížku jiný názor a pohled, a to je na tom to úžasné.

Pokud nezasáhne vyšší moc. 22. září bude v Příbrami Noc literatury. Přijdete?

Ano ráda bych přišla. Už jsem o této akci slyšela a moc mě to zaujalo.

Jak si knihy vybíráte?

Knihy si vybírám podle názorů ostatní lidí na internetu - Databáze knih, YouTube, Instagram. Nebo také na doporučení kamarádů. Nebo na základě předchozí zkušenosti s autorem.

Sledujete knižní trh a knižní weby?

Ano pravidelně na internetu sleduji, jaké knížky mají vycházet. A moc mě to baví a naplňuje.

Když jdete do knihovny, víte už dopředu, co si půjčíte?

Většinou zhruba tuším. Někdy se jdu pouze podívat, co mi padne do oka.

Stane se, že Vás kniha nebaví? Dočtete ji i přes to?

Bohužel se mi to stává. Sleduji nejrůznější lidi na internetu, kteří mluví nebo píšou o knížkách, a tak se dostávám i ke knihám, které bych běžně nečetla.

Jsou pro Vás e-knihy příjemné nebo je čtete jen tehdy, když papírová kniha není k dispozici?

E-knihy jsou pro mě příjemné a mnohdy i pohodlnější, protože nezabírají doma tolik místa. Ale papírové knihy pro mě budou vždy na prvním místě. Z knihovny si e-knihy půjčuju převážně, když není možnost si knihu půjčit v papírové podobě. Také mě baví knihy ve slovenštině, a díky e-knihám a knihovně si je můžu číst.

Je nějaká Vaše TOP kniha roku 2020? A co právě čtete v roce 2021?

Nejlepší knížkou za minulý rok jsou pro mě Mlčící fontány od Ruty Sepetys. Výborný příběh ze Španělska z doby vlády diktátora Franca. Momentálně čtu dvě knihy Mlhu nad Shadow Sands od Roberta Bryndzy a Černé léto od M.W. Cravena.



Na fotce sedíte v krásném ušáku. To je vaše čtecí křeslo?

Ano, v tom si čtu ráda.





Autor: Katka Nolčová