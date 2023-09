Stejně jako loňský rok, tak i ten letošní, upozorňujeme v rámci houbařské sezóny, na základní bezpečnostní pravidla. Naším cílem je upozornění na jednoduchá pravidla bezpečného chování v lese a také na to, že auto není trezor.

Houby. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Velmi často se při obdobných akcích setkáváme s tím, že řidiči nechávají ve vozidlech kabelky, peněženky, batohy a další věci, které vybízejí nezvané hosty k nechtěné návštěvě.

Rovněž se setkáváme s argumenty, že uložené věci jsou takřka bezcenné. Snažíme se každoročně připomínat, že vlastní zodpovědností můžeme minimalizovat rizika vloupání do vozidla a vyhnout se dalším nepříjemnostem.

Chcete-li si výlet do lesa užít a neřešit nepříjemnosti, pak si pozorně přečtěte následující doporučení:

Parkujte tam, kde je to povolené, neparkujte na příjezdových komunikacích do lesních porostů, abyste nebránili vjezdu nebo výjezdu

svoje vozidlo řádně zabezpečte a uzamkněte

Ve vozidle nenechávejte nic, co by mohlo lákat zloděje, mějte na paměti, že vaše auto není trezor

Do lesa choďte odpočatí, mějte vždy plně nabitý mobilní telefon

Informujte rodinu nebo někoho blízkého kam máte v plánu jít a na jak zhruba dlouho jdete do lesa

Na cestu si s sebou vezměte občerstvení pro případ nouze a léky, které užíváte

Navštěvujte místa, která vám jsou dobře známá

V případě, že se ztratíte, zachovejte klid, volejte linku 158 a udržujte telefon na příjmu

Podobnými akcemi se snažíme upozornit na časté problémy, se kterými se v souvislosti s houbařením setkáváme a minimalizovat tak možnou trestnou činnosti. Houbařům přejeme co nejvíce „úlovků“ a co nejméně nepříjemných zážitků.

Simona Vacherlohnová, Policie ČR