Běžci se scházeli na hřišti SK Litavan Bohutín, které posloužilo jako místo startu i cílr, od nedělního rána. V deset hodin vyrazili první závodníci, a to v žákovských kategoriích. Postupně se do souboje vydávali stále starší účastníci a obstarali tak příjemný předkrm k soubojům dospělých. Ti vyrazili na trať ve 13 hodin v případě kompletní, 25 km dlouhé trasy, respektive ve 13,05 hodin v doplňkových kategoriích Nordic Walking Brdy, Cruiser Racer Brdy s kočárky a běhu na 12 kilometrů.

„Konkurence se sjela z širokého okolí, takže ačkoliv se na startovní listině neobjevilo žádné vyhlášené jméno, můžeme s klidným svědomím poznamenat, že se u nás odběhl skutečně kvalitní závod. Pro vítěze jsme připravili medaile, poháry, diplomy a věcné ceny v podobě sportovního vybavení, což se setkalo s úspěchem,“ potvrdil Radek Eliáš.

Výsledky 10. ročníku Brdské 25

– muži do 39 let: 1. Zdeněk Zeman (Blatná) 1:40:41 h, 2. Jan Hradecký (TT Příbram) 1:46:00, 3. Václav Slípka 1:47:44

– ženy do 35 let: 1. Natálie Skalková 2:13:22 h, 2. Tereza Baumgartner 2:19:41, 3. Radka Landauerová (RTS) 2:34:57

Kompletní výsledky najdete na: brdskypohar.cz.

Michaela Kratochvílová