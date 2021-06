/FOTOGALERIE/ I ve škole se mohou děti cítit dobře. Malotřídní Základní a mateřská škola Suchodol se jim rozhodla zpříjemnit vyučování a naplánovala projektový den „Moje rodina.“ Víkend před touto akcí žákům rozdali pracovní listy. Měli za úkol zahrát si na reportéry a vyzpovídat své rodiče a prarodiče.

Projektový den v Základní škole Suchodol. | Foto: archiv ZŠ a MŠ Suchodol

"Dozvěděli se, v jakých letech chodili jejich pra/rodiče do školy, jaké měli kamarády, co se učili, co dělali ve volném čase. Dalším listem byl rodinný strom. Před našima očima se nám odvíjely životní příběhy rodin dětí. Dopátrali jsme se ke kořenům jejich předků.