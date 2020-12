Děti z dobříšských škol poznaly práci lesníka a život v lese v zimě

Čtenář reportér





/FOTOGALERIE/ Již 7 let město Dobříš spoluorganizuje akci pro děti s názvem „Do lesa s lesníkem“, kterou připravuje Nadace dřevo pro život. Ani letošní složitá situace nakonec konání jedinečné návštěvy lesa nezabránila a děti se vydaly do lesa ještě teď v prosinci. Naučná akce se konala v lese u Dobříše, který spravuje společnost Lesy Colloredo-Mansfeld. Originálního programu se účastnilo okolo 120 dětí z dvou Základních škol Dobříš a Trnka. Co vše dopoledne strávené ve společnosti pravých lesníků dětem přineslo?

Akce pro děti Do lesa s lesníkem, kterou připravuje Nadace dřevo pro život. | Foto: Denisa Havlíčková