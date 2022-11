Dílničky či pohádkové a kostýmové prohlídky nabízí Zámek Mníšek pod Brdy

Zámek v Mníšku pod Brdy zůstává otevřen návštěvníkům až do 18. prosince. Od úterý do pátku po předchozí rezervaci, o víkendech od 10 do 16 hodin. Každou sobotu a neděli se vždy navíc kromě klasických okruhů komnatami konají pro rodiny s dětmi Pohádkové prohlídky do Kouzelného sklepení.

Zámek Mnišek pod Brdy | Foto: archiv zámku

Program si děti mohou obohatit malováním ve výtvarné dílničce a během státního svátku 17. listopadu návštěvou výstavy o Pohádce Tajemství staré bambitky 2, která se na zámku natáčela. Vstupenky na Pohádkové prohlídky jsou k dispozici online na webových stránkách zámku. Během adventních víkendů pak budou na programu Vánoční prohlídky, kde si děti i dospělí užijí zábavu při zkoušení známých i zapomenutých zvyklostí, a na dny 3. a 4. prosince se lze objednat do Pekla i nebe s Mikulášskou nadílkou. Děti si nesmí zapomenout připravit písničku a rodiče donést označený balíček se sladkostmi. Vánoční prohlídky nakupujte online, Mikulášskou nadílku si rezervujte telefonicky na 606649207. Emoce radosti a štěstí. To bylo charitativní pěvecké vystoupení romských dětí Otevřeno bude i na přelomu roku 31. prosince a 1. ledna, kdy se budou pro děti i pro dospělé konat prohlídky s průvodcem v dobovém kostýmu. Na Silvestrovské i Novoroční prohlídky nakupujte vstupenky online. Autor: Charvátová Marie