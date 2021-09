Dětský den je v Chotěticích už tradičně spojován s nohejbalovým turnajem a nebylo tomu jinak ani o víkendu. Akce místniho sboru dobrovolných hasičů se nesla v pohodové atmosféře a letos byla poprvé obohacena o živou hudbu a zábavu Pavla Justicha pro děti až do konce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.