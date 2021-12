"Nejkrásnějším dárkem pro nás byla návštěva hostů ze spřáteleného rybářského kroužku Zdikov - ČRS MO Vimperk. Toto krásné přátelství i spolupráci se šumavským rybářským kroužkem inicioval ještě bývalý pan starosta našeho města Rožmitál pod Třemšínem Josef Vondrášek a tak má naše přátelství zvláštní kouzlo. Je to nádherné spojení dvou kroužků, které pokračuje i nadále a my jsme za to opravdu rádi."