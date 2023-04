/FOTOGALERIE/ Parta ochotníků, tanečníků a cvičitelů, kteří milují tanec a pohyb, se rozhodla o svou lásku podělit s ostatními a přichází s komunitním tanečním projektem „ROZTANČÍME MĚSTO?“ „ROZTANČÍME DOBŘÍŠ!“. Pro Dobříšské přináší výzvu naučit se jednotnou taneční choreografii, jež společně 20. května na májových slavnostech roztancují náměstí. Autorem flashmobu je známý tanečník a choreograf Dominik Vodička.

V sobotu 18. března za námi na Dobříš přijel tanečník a choreograf Dominik Vodička, partner komunitního tanečního projektu "ROZTANČÍME MĚSTO?" "ROZTANČÍME DOBŘÍŠ!", aby nás naučil jednotný flashmob, kterým společně s vámi 20. května na májovkách roztančíme náměstí.

Workshop proběhl v Aerobik studiu Orel Dobříš a kromě nás dospělých se jej účastnily i děti. Nálada byla skvělá a všichni jsme si setkání s Dominikem a tanec užili. Dominika doprovázely Bára, Terka a Kačka, členky jeho taneční komunity Tanec s láskou, které dobříšské tanečnice znají ze sobotních lekcí Latino dance vedených Helenou, autorkou a koordinátorkou projektu.

Věděli jste, že Dominik má k Dobříši blízko? Pochází z nedaleké obce Nečín a do Dobříše jezdil do školy. Jsme hrdí na to, že Dominika, známého tanečníka, držitele Thálie, vítěze a účastníka Stardance náš projekt zaujal a rozhodl se ho svou přítomností a umem podpořit. Děkujeme.

Děkujeme i ostatním zástupcům partnerů projektu, kteří se workshopu a následného programu zúčastnili: paní místostarostce Jindřišce Rombě za město Dobříš, Kláře Jandové za Aerobik studio Orel Dobříš a Tomáši Kadlecovi za taneční školu Dohnal dancing.

Vy, kdo jste sobotu 18. března strávili společně s námi víte, že jsme se po workshopu přesunuli na náměstí, kde jsme dál tančili a natáčeli video upoutávku k projektu. Vy, kteří jste s námi nebyli se více dozvíte v dalším příspěvku.

