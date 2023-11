/VIDEO/ Zima se blíží, a tak jsme na Dobříši znovu nainstalovali tři veřejná krmítka pro ptáky v rámci projektu „Přírodovědná osvěta veřejnosti a její zapojení do ochrany a péče o ptáky na Dobříšsku II“. Tento projekt pokračuje již druhým rokem. Krmítka najdete u Papeže za Pumptrackovou dráhou, U Ovčína a v Jedlovém hájku u zámku. Na jaře jsou krmítka uklizena a zazimována a na svá místa se vrátí opět až na podzim.

Krmítka jsou osazena tabulkami, na kterých je uvedeno vhodné krmení pro ptáky v zimě a další údaje. Pokud se zajímáte o tuto problematiku, na našich stránkách v záložce “Ptačí krmítka” je mnoho dalších informací. Od výroby krmítka, přes vhodné krmení až po druhy ptáků, které můžeme na krmítku spatřit.

Potravu pro ptáky do krmítek pravidelně doplňujeme. Do této činnosti se může zapojit každý. Pokud nevíte, co do krmítka nasypat, pak Vám poradí cedulka pod krmítkem. Je tam také uvedeno, co do krmítka rozhodně nepatří.

Na našich stránkách si můžete zjistit, které druhy ptáků létají na jednotlivá krmítka. Druhy postupně aktualizujeme, podle pozorování. Pokud jste na krmítku pozorovali druh, který není u dotčeného krmítka uveden, napište nám na email antonin@spolekdobris.cz nejlépe s fotografií tohoto ptáka na krmítku (nebo pod ním), kterou zveřejníme i se jménem autora, pokud si to budete přát.

Letošní rok také probíhá do 3. prosince fotografická soutěž na téma: “Ptáci na podzim a v zimě”, do které se můžete zapojit a v první polovině prosince nebude chybět ani přednáška o ptácích přímo u krmítka spojená s kroužkováním. Přesný termín brzy zveřejníme.

