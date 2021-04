Dobrovolníci z příbramské Adry pomáhali i o svátcích

/FOTOGALERIE/ Koordinátorka Dobrovolnického centra Adra Příbram Anna Simáková pojala letos Velikonoce jako možnost být co nejvíce prospěšná a tak se spolu se svými dobrovolníky vybrala do ulic, přesněji do bytů seniorů, o kterých věděli, že jsou osamoceni a příjemná společnost s malou nadílkou jim přijde o svátcích vhod.

Dobrovolníci DC ADRA Příbram zpříjemňovali Velikonoce seniorům. | Foto: archiv Anny Simákové