Dobrovolnické centrum ADRA Příbram pokračuje ve svých aktivitách v čase vládních omezení on-line i telefonicky. Doučuje každý den on-line, píše dopisy zdravotně postiženým, obvolávají seniory s nabídkou pomoci donášky léku a nákupu a hlavně se o ne zajímají a povídají si s nimi přes telefon. Studentky klub ještě připravuje pro důchodce v Sociálních zařízeních přáníčka s povzbuzením. Také hlídají dětí pracujícím maminkám. Kontakt na centrum je 755 494 473.

Dobrovolnické centrum ve městě Příbram působí pátým rokem. Cílem projektu je zkvalitňování života lidem sociálně potřebným, dětem a seniorům ve městě Příbram prostřednictvím dobrovolnické služby. Základní náplní projektu je vyhledávat, školit a pečovat o dobrovolníky, koordinovat jejich činnost a tím zprostředkovávat pomoc potřebným lidem. Dobrovolníci sdružující se v DC, umožňují udržovat a posilovat takové lidské hodnoty jako jsou družnost, zájem o druhé a služba jiným lidem, což jsou základní stavební kameny občanské společnosti.

Program „Kamarád hledá kamaráda“ zabezpečuje doučování dětí. Cílem projektu je zprostředkovat dětem ze sociálně vyloučených lokalit vhodnou přípravu do školy odpovídající jejich věku a individuálním potřebám, naučit je smysluplně využívat volný čas, získávat zdravé návyky. Cílovou skupinou jsou ěti od 6 let do 15 let plnící povinnou školní docházku.

Centrum má i program pro seniory

Cílem projektu je řispět k naplnění psychosociálních potřeb seniorů prostřednictvím pomoci dobrovolníků Cílovou skupinou jsou senioři se sníženou soběstačností v sociálních zařízeních Města Příbrami (pečovatelské domy, domovy pro seniory, nemocnice apod.) Kontakt s jiným člověkem může starému člověku zprostředkovat kontakt se světem, vytrhnout ho z pocitu osamocení. Tato činnost je oboustranně obohacující a přínosná. Dobrovolník, pokud je mladší, se naučí, kromě jiného, respektovat specifika staršího věku.

Dobrovolníci navštěvují seniory v místě jejich pobytu, naplňují společný strávený čas povídáním, četbou, hrají společně hry, výtvarné aktivity, ruční práce, doprovod na procházky – dle potřeb a zájmů a možností seniora. Dobrovolníci mohou také realizovat aktivity pro skupinu seniorů – hudební aktivity, zpívání se seniory, výtvarné aktivity, divadelní představení.

Dobrovolníci pracují také s lidmi se zdravotním postižením je nutné pracovat se vztahem a důvěrou. Vytvořit člověku pocit bezpečí a jistoty. Při této činnosti je zapotřebí respektovat jejich potřeby a přání. Nečinnost a osamocení je pro člověka se zdravotním postižením spojena s prázdnotou a nízkou kvalitou života. Dobrovolníci pomáhají posílit pocit sounáležitosti, opory, jistoty oproti opuštěnosti aj.

Anna Simáková