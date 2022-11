Mnozí se prošli v okolí Hořejšího padrťského rybníku nebo si mezi sebou povídali nejen o letošních návštěvách Brd. „Ta tradice už vznikla někdy na přelomu 60. a 70. let, kdy sem, jak se říká na tahačku, chodili čtyři kamarádi Jaroslav Štefan, pan Stočes, Antonín Hofman a Jarda Bartůněk. V 90. letech pak Jaroslav Štefan tuto tradici obnovil, v té době jsem se k nim přidal i já a postupem času se přidávali další a další a dnes mezi spolupořadatele patří i CHKO Brdy nebo Vojenské lesy a statky ČR,“ v krátkosti shrnul historii akce jeden ze spolupořadatelů, příbramský podnikatel Ivan Fojt.

Letošním patronem akce by bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který společně s Ivanem Fojtem krátce před polednem dřevěným klíčem symbolicky Brdy zamkl. „Mám k Brdům vztah, rád sem s rodinou jezdíme. Dokonce nedávno se tedy nedaleko od Padrťských rybníků sázeli stromy, tak jsme také jeden vysadili a o to víc sem nyní budeme jezdit,“ prozradila hokejová legenda. Podle Ivana Fojta by právě Dominik Hašek mohl být tím, kdo po nich tuto krásnou tradici převezme.

Přestože byly Brdy symbolicky zamčené, nabízí i v zimních měsících návštěvníkům mnoho zajímavých zážitků.

Autor: Klára Nováková