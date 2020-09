Druháci ZŠ Sedlec-Prčice ukončili půlroční projekt Paní Brambora

Čtenář reportér





V 1. třídě si každý do skleničky s vodou zasadil bramboru, namaloval jí obličej a pak už jen čekal a pozoroval, co udělá. Brambora se začala měnit, a když už se do skleničky nevešla, zasadili jsme ji do země. Pak už pracovala příroda.

Půlroční projekt s názvem Paní Brambora. | Foto: ZŠ Sedlec-Prčice