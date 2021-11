Celkem deset měst a deset hudebních klubů navštíví hudební skupina Fast Food Orchestra společně muzikantem Vojtaanem tento podzim. V Sedlčanech vystoupí 6. listopadu v klubu Pohoda. Kapela Fast Food Orchestra navíc na turné pokřtí album Vezmu tě s sebou, které vydala v roce 2020 a kvůli situaci s Covid-19 ji zatím v hudebních klubech nemohla představit. Vojtaano navíc s kapelou připravil speciální společnou píseň nazvanou Jeden rok.

Kapela Fast Food Orchestra. | Foto: archiv kapely

Skupina se při natáčení nových skladeb potkala ve studiu se zpěvákem Vojtaanem. Slovo dalo slovo a turné bylo na světě. "Potkali jsme se při práci v Rooftop studiu u Ondry Žatkuliaka. Potřeboval jsem do písničky nahrát živou trubku, a ve druhým studiu zrovna dělali album Fast Foodi. Adam se toho okamžitě chopil a nahrál mi super stopu. Taky jsou to všichni v pohodě týpci, dobře se s nima komunikuje, cením jejich hudbu, a tak jsme vlastně hned dohodli další spolupráci. K tour navíc chystáme novou společnou písničku!" Uvedl Vojtaano před oznámeným tour po celé České republice. Herec a stand-up komik Vojtěch Záveský, jak zní Vojtaanovo civilní jméno, má na svém kontě mnoho vydaných populárních nahrávek. Mezi ty nejzásadnější patří titulní píseň k seriálu Vyšehrad nebo vtipná pisnička s kresleným klipem Budulínek vs. Galantní Jelen. Vojtaano sklízí úspěch díky originálním textům i nezaměnitelným stylem vystupování.