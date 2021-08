Úterý 10. srpna od 19.30 hodin, Zrcadlový sál Zámku Dobříš

Slavnostní zahajovací koncert

Jaroslav Svěcený – housle, Michaela Káčerková – virginal, Varine Mkrtchyan (Arménie) - soprán,

Karel Untermüller – viola, Zdeňka Žádníková Volencová – průvodní slovo

V úvodu festivalu se představí několik velmi výrazných osobností klasické hudby, které jsou zvány na významná evropská pódia. V jejich podání zazní hudba W. A. Mozarta, G. P. Telemanna, A. Vivaldiho a dalších slavných autorů 18. a 19. století v různých nástrojových obsazeních. Rovněž se můžete těšit i na nehudební zajímavosti ze života hudebních skladatelů a originální moderaci celého večera v podání Zdeňky Žádníkové a Jaroslava Svěceného.

Michaela Káčerková, nově zvolená ředitelka Karlovarského symfonického orchestru, je nejen vyhledávanou varhanicí, ale také výbornou hráčkou na virginal, což je obdoba cembala. Absolventka AMU v Praze a Vysoké školy pro hudbu a divadlo Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku, získala řadu ocenění na domácích i zahraničních interpretačních soutěžích.

Varine Mkrtchyan je původem Arménka, vystudovala AMU v Praze a patří mezi nesporné talenty mladé generace.

Karel Untermüller je jedním z nejlepších evropských violistů, je členem Heroldova kvarteta a Sukova komorního orchestru. V roce 2018 vystupoval jako sólista s Berliner Symphoniker v sále Berlínské filharmonie. Pedagogicky působí na HAMU v Praze.

…

Středa 11. srpna od 19.30 hodin Zrcadlový sál

Benefiční Galakoncert pro Dva ve Třech

Jaroslav Svěcený – housle, Lucie Tóth – klavír, Zdeňka Žádníková – autorské básně, příčná flétna

Benefiční koncert pro Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Pojďme společně podpořit dobříšské varhany, z celkové částky chybí už jen 300. 000,-. Čeká vás večer plný nádherné hudby Antonína Dvořáka, Johannesa Brahmse, Sergeje Rachmaninova nebo George Gershwina v nesmírně zajímavém propojení s autorskou poezií Zdeňky Žádníkové. Večer vztahových mikropříběhů a lásky v mnoha podobách. Emoce slov jdou ruku v ruce s energií vycházející z nadčasových melodií. Nebude chybět humor a nadsázka, obojí k letnímu večeru bezesporu patří.

Jaroslav Svěcený je rodák z Hradce Králové je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších současných českých houslistů. Studoval na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění u profesorů Františka Pospíšila a Václava Snítila. Vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Je považován za proslulého popularizátora houslové hry. Jeho koncertní turné a festivalová vystoupení obdivovali posluchači po celém světě. Natočil 44 CD a DVD s díly světových a českých autorů. Mnohé z nich byly oceněny jako zlaté i platinové. J V roce 1996 převzal cenu Masarykovy akademie umění za tvůrčí uměleckou činnost a roku 2010 převzal od hlavy státu Zlatou plaketu prezidenta republiky. Hraje na housle Francesco Ruggieri Cremona 1690.

Lucie Tóth, absolventka plzeňské konzervatoře (prof. V. Müllerová - klavír), završila svá studia na HAMU Praha ve třídě prof. K. Bilinské; komorní hru studovala pod vedením prof. V. Snítila. Za studií sbírala profesní zkušenosti na mnoha klavírních soutěžích (např. Cena za nejlepší provedení české skladby a ČU - Mezinárodní klavírní soutěž Karlovy Vary 1994; 1. cena a Cena Nadace Josepha Seidlera - Mezinárodní soutěž Anglo-Czechoslovak Trust, Londýn 2002. Je vyhledávanou komorní hráčkou, spolupracuje s umělci různých oborů a žánrů. Ráda a soustavně se věnuje se i pedagogické činnosti, učí na naší ZUŠ Dobříš, kde s oblibou uvádí nová díla současných českých skladatelů, mnohdy psaná přímo na míru.

Zdeňka Žádníková, dlouhodobě působí v pražském Dejvickém divadle. V současnosti ji můžete vidět v inscenacích Elegance molekuly, Vzkříšení, Zimní pohádka či Vražda krále Gonzaga. Moderuje společenské a firemní akce českých i zahraničních společností. Vede skupinové a individuální rétorické kurzy. Od roku 2015 spolupracuje s Jaroslavem Svěceným. Píše scénáře na míru hudebním interpretům a spoluvytváří projekty, které chtějí hudbu a hudební skladatele publiku představit nekonvenčním způsobem. Mimo hereckou oblast se od roku 2007 aktivně věnuje Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové, který originálním způsobem mění vizuální podobu zdravotnických zařízení. Z televizních obrazovek ji diváci mohou znát z rolí v televizních pohádkách či ze seriálů / Velmi křehké vztahy, Zkáza Dejvického divadla/. V roce 2009 vyšla její kniha a CD pro děti Ve znamení motýla a o rok později básnická sbírka Hra na anděla.

Pátek 13. sprna od 19.30 hodin, nádvoří Zámku Dobříš

Na Vivaldiho!

Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim možná ještě neslyšeli! Scénář a režie: Zdeňka Žádníková, Komorní orchestr Virtuosi Pragenses, v roli Antonia Vivaldiho Jaroslav Svěcený

Na Vivaldiho! Tak se jmenuje originální, autorský projekt houslisty Jaroslava Svěceného a herečky Zdeňky Žádníkové Volencové. Unikátní představení, které lze stručně nazvat jako "hudba v divadle, divadlo v hudbě", mělo svou úspěšnou premiéru na pražském Žofíně.

„Jsem opravdu rád, že v projektu Na Vivaldiho! mohu představit jak úžasnou, v originále hranou muziku tohoto italského barokního génia, tak i prostřednictvím divadelních prvků samotného mistra jako člověka z masa a kostí. Děkuji za spolupráci své herecké kolegyni Zdeňce, se kterou jsme koncertní a divadelní obor propojili v jeden celek. Vivaldi je leitmotivem mého života, jeho hudba vyvolává emoce a nabízí intenzivní prožitek! ," říká k představení virtuóz Jaroslav Svěcený.

„Zdeňka zajímavě propojila interpretaci Vivaldiho hudby s moderní a vtipnou dramatickou formou. Nicméně všechna fakta jsou pravdivá. Zavřela se v knihovně a přečetla snad všechno, co kdy kdo věrohodně o Vivaldim napsal. Posluchači si tak nejen poslechnou slavné i minimálně známé skladby slavného italského velikána, ale také se dozví informace o mistrovi, a to velmi zábavnou a překvapivě neobvyklou formou. Podotýkám zajímavé polidšťující informace. Vznikl tak „koncert v divadle“ a zároveň „divadlo v koncertě“. Já hraji nejenom Vivaldiho skladby jakožto houslista, ale Vivaldiho samotného… a rád bych zmínil, že různé herecké party mají všichni členové komorního orchestru. Diváci jsou tak svědky toho, jaké 'repliky' a vtipné narážky si naši kolegové do děje o životě Antonia Vivaldiho zakomponovali..“ popisuje představení Jaroslav Svěcený.

Zdeňka Žádníková k tomu s úsměvem dodává: „Na historii je mimo jiné krásné to, že o ní nikdy nevíme všechno. A za vším hledej ženu. Kromě role scénaristky hraji i dvojroli žen, které hudebního skladatele v průběhu života nejvíce ovlivnily. Pan Svěcený mně „na oplátku“ dopřál adrenalin v podobě živého hraní s orchestrem. Nastudovala jsem pro představení part Vivaldiho flétnového koncertu, když dohraji třetí větu, mám tepovku zralou na příjem na kardiologii. Nesmírně se těším na slovní humor členů orchestru, pánové zrají jako víno. Smích a barokní hudba k sobě patří, jakkoli překvapivé se to může zdát. Tímto srdečně zvu na parádní páteční barokní jízdu!“

Sobota, Rodinný den



Sobota 14. srpna od 11 hodin na nádvoří Zámku

Pohádka Český Honza

Hrají členové divadelního spolku LokVar. Členové souboru jsou spolužáci a absolventi Katedry Loutkového a Alternativního divadla DAMU a dlouholetí spoluhráči nejdříve z Dejvického divadla, poté z Divadla v Dlouhé, nyní na volné noze. Věnují se loutkovému divadlu pro děti, od těch nejmenších až po ty dospělé. Důraz kladou na hravost, imaginaci, loutku a hlavně na to, aby se pobavili nejen děti, ale i jejich dospělí. Pravidelně se zúčastňují vrcholných přehlídek českého profesionálního divadla.

Jejich představení můžete navštívit v Praze v Divadle v Dlouhé, v Dejvickém divadle, KC Vozovna nebo na zájezdech po celé české republice a zahraničí (Brazílie, USA, Belgie, Slovensko…). Loutková pohádka Český Honza je pro děti od tří let, začíná na peci a končí královskou svatbou Povede se Honzovi rozhoupat a vyzrát na čerty, draka a loupežníka? A vybrat si tu správnou nevěstu? Hodně otázek a pomoct můžete i vy. Dřevěné marionety, kterými je pohádka z velké části hrána, jsou představeny s vtipným výkladem Nový text o Honzovi napsal dramatik Vít Peřina na motivy pohádek o českém Honzovi. Vítkův Honza není hloupý, ale hodný…. spíš teda neroz-hodný ?



Sobora 14. srpna od 13 hodin Konírna

Výstava italských, francouzských, německých a českých houslí 17.-20. století! Houslista Jaroslav Svěcený, který je zároveň uznávaným soudním znalcem s mezinárodní působností v oboru smyčcové hudební nástroje, připravil od 13.00 do 17.00 hodin výstavu, jejíž obsah nemá doposud v ČR obdoby. Jeho komentované prohlídky (začátky 13.00, 13.45, 15.15 a 16.00) přenesou návštěvníky do dávné historie Evropy, uvidí a uslyší například cremonské housle Guarneriho z roku 1733, Ruggeriho (1699), „německého Stradivariho“ Jacoba Stainera (1672), „pařížského Stradivariho“ J. B. Vuillauma (1836) a řadu dalších klenotů tohoto kumštu. Kdo přijde na výstavu, může si vzít své housle či jiné smyčcové nástroje a dozví se od J. Svěceného vše o jejich původu a stavu.

Sobota 14. srpna od 15 hodin, nádvoří Zámku

Koncert pěveckého sboru Pueri gaudentes

Pro milovníky a obdivovatele sborového zpěvu od 15.00 hodin současně proběhne na nádvoří Zámku koncert známého pěveckého sboru.

Pueri gaudentes, sbor Základní umělecké školy v Praze 7, je jeden z mála českých chlapeckých sborů. Ve své historii, která sahá do roku 1990, navštívil řadu českých a evropských měst a také Japonsko. Sbor získal vysoká ocenění na prestižních festivalech v Neerpeltu, Lindenholzhausenu, Gorizii a reprezentoval na mezinárodním festivalu Pražské jaro. Pravidelně účinkuje ve Státní opeře Praha. Sbormistr – Libor Sládek

Sobota 14. srpna od 19.30 hodin, nádvoří Zámku Dobříš

Swing and Classic aneb JS+JS

Jan Smigmator – zpěv, Jaroslav Svěcený s kapelou Jana Smigmatora. Hudba Franka Sinatry, Glenna Millera a dalších skladatelů. Jazz, swing, setkání žánrů, překvapivá fúze osobností svých oborů – to vše nabízí koncert JS+JS Vstupenky je možno zakoupit online na webu www.festivalhudbydobris.com, www.goout.net, nebo na pokladně Zámku Dobříš a v Informačním centru města Dobříš.



Aby náš festival potěšil nejen duši, ale i chuťové pohárky, bude pro publikum na nádvoří Zámku každý večer, o víkendu již od 11:00 hod., připraven prosecco domeček s nefiltrovanými a speciálními edicemi prosecca, rovněž stánky s domácím občerstvením od dobříšských kaváren Do Bříška, Vypečené Zůzy a Coffee Now.

Do budoucna bychom k festivalu rádi přidali hudební kurzy pro děti a mládež vedené profesionálními hudebními špičkami svého oboru. Děti si ale už letos přijdou na své, protože v rámci výstavy slavných evropských houslí vytvoříme houslové stanoviště a dílnu na nádvoří Zámku Dobříš, kde si budou moci spolu s panem Svěceným vyzkoušet, jak se hraje na všechny velikosti dětských houslí, a spolu s houslařem nahlédnout do houslařského řemesla.

Autor: Zdeňka Žádníková