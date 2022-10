Anarchistka je součástí kolektivu Biotická Pekařská Brigáda, jež se doslovně inspiruje zahraničním kolektivem Biotic Baking Brigade, který fungoval v americe v 90. letech minulého století. Ten má na seznamu sestřelených koláčem třeba Billa Gatese, starosty San Francisca Willieho Browna a Gavina Newsoma, ekonoma Miltona Friedmana, bývalého ředitele společnosti Chevron Kena Derra a spoustu dalších.

„Chci tento kolektiv, či jeho formu akce, znovu obnovit. Znovu ztělesnit jeho myšlenky i praktiky politického a morálního vyjádření ve veřejném prostoru a oslovit jimi i ostatní - pobídnout je k podobné, či identické politické a aktivistické činnosti ve válce proti mocným a bezohledným. Třeba pomocí koláčů nebo štrůdlů; i když v jiné době, v jiné části světa a s jinými bytostmi.”, říká aktivistka.

„Tomio Okamura je pro mě fašista a utlačitel. To, co říká, jsou toxické a nebezpečné výblitky toho nejnechutnějšího kalibru plné nenávisti vůči všem, kteří jsou jiní než on. Je to obchodník se strachem a populista, co řekne cokoliv jen aby si získal a manipuloval masy lidí, a aby pak mohl usednout na trůn a z něho vládnout tvrdou rukou. A ještě teď před volbami jsem chtěla poukázat na to, co se doopravdy skrývá za jeho názory a tím štrůdlem v obličeji na něj v podstatě ukázat jako na konkrétní osobu - konkrétního hajzla, který ve společnosti šíří nenávist, politiku strachu a populistickou manipulaci. A která má velký potenciál dost zhoršit životy nás všech, jelikož SPD si získává stále více voličstva. I kdyby ale teď žádné volby nebyly, štrůdl by do obličeje dostal tak jako tak, jelikož Tomio Okamrda blije nonstop. Jen teď do toho hezky nahrávala jeho předvolební akce Tradiční pouť, kde jsme se spolu mohli velmi jednoduše seznámit. A takové zakončení jeho pouti s poslední zastávkou v Praze si tak zasloužilo něco speciálního.”, říká

Koláč také pekla z vyhozených potravit a z veganské šlehačky. „Jako společnost vyhazujeme obrovské množství chutných a čerstvých potravin každý den. Z toho, co naše společnost vyhodí by se mohli najíst všichni, kteří na světě hladoví. Jen pár základních faktů: 1/3 vyprodukovaných potravin na světě se vyhodí. 70 % vody se používá v zemědělství, více než 1/3 zemské pevniny se využívá k zemědělství a 8% emisí skleníkových plynů je z jídla, které se nesní {1}. To je skoro desetina těch emisí, které způsobují a stále urychlují klimaitckou krizi. Plýtvání jídlem je problém ekonomický, sociální, ekologický. Je to problém nás všech. V česku na toto poukazuje například celosvětová organizace Food not bombs (Jídlo místo zbraní), která z vyhozeného jídla vaří a jídlo rozdává na ulici všem lidem, kteří mají hlad - všem bez rozdílu.”

Aktivistka ještě nakonec dodává: „Okamurova pohrdavá a vinu svalují rétorika na ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, z které si nemohou sami pomoci, se mi hnusí, vyvolává ve mě hněv a nutí mě péct štrůdly. Podle něho takzvaní nepřizpůsobiví jsou pro něj ti, kteří čerpají peníze takzvaným slušným občanům a jsou strůjci jejich problémů. Přitom je to v podstatě naopak. To, co způsobuje problémy nám všem je stát a neoliberální kapitalismus, který se pod rouškou individuální svobody živí jen utrpením ostatních a jeho podstata je jen ve vlastnictví kapitálu a moci nad druhými - nad svými, takzvanými, občany. Tyranští politici, které stát produkuje, jsou rovněž strůjci problémů těch, kteří podle zákonů ilegálně prchají do jiných míst naší planety. Nejsou naši nepřátelé, nýbrž spojenci. Ti opravdoví nepřátelé jsou ti, co si hřejí půlky v křeslech státních institucí a korporátních firem. Ti, kteří mají dohled, fízlování a kontrolu nad námi všemi. Okamrda je tu nepřítel a jídlo je naše zbraň. Vařme jím pro sebe i ostatní, a těm bohatým a mocným s ním zašpiňme jejich ksichty a saka. Proti všem státům světa, proti antropocentrickému kapitalismu, proti politikům a proti fašistům. Pro svobodu a osvobození nás všech. Nikdo není ilegální!”

Autor: Marie Vypečená

