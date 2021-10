Pro ty, kteří si současnou budovu chtějí užít v klidnější atmosféře, škola nabízí možnost rezervovat si návštěvu gymnázia kdykoliv v průběhu konání výstavy, tedy až do vánočních prázdnin. Skupiny absolventů se tu tak například mohou setkat v rámci třídních srazů.

U příležitosti výročí škola také zveřejňuje nejstarší kroniku gymnázia z let 1871-1920, kterou do elektronické podoby, v níž je na webu gympb.cz/kronika k dispozici, přepsali členové školní televize.

U příležitosti výročí vycházejí i dvě publikace: Almanach Gymnázia Příbram 1871-2021, který obsahuje vzpomínky absolventů gymnázia, ale i bývalých ředitelů, pedagogů a v neposlední řadě také příspěvky současných studentů a přání členů pedagogického sboru. Almanach je doplněn bohatým obrazovým materiálem. Druhou publikací je kniha Gymnázium Příbram 2021, která představuje především současné gymnázium: možnosti studia, volnočasové aktivity, projekty, ale vrací se také do historie či k významným osobnostem, které prošly lavicemi školy. I tato kniha obsahuje bohatou fotodokumentaci a je doplněna ukázkami studentských prací především z distanční výuky.

Gymnázium tak zve své absolventy, studenty, jejich blízké a širokou veřejnost k návštěvě. V současné budově školy bude otevřena výstava připomínající dějiny školy od roku 1871 s důrazem na historii současné budovy, v níž gymnázium sídlí od roku 1958. Návštěvníci se budou moct setkat jak se současnými pedagogy, tak (zejména v sobotu dopoledne) i s bývalými pedagogy školy a prohlédnout si gymnázium doslova od základů (školní klub v místě bývalé kotelny či kryty civilní ochrany) až po půdu (dvě patra půdní vestavby). Výstava bude přístupná od 2. října až do vánočních prázdnin.

Gymnázium oslaví 150 let od svého založení. | Foto: Josef Fryš

/FOTOGALERIE/ Školní rok 2021-22 se ponese v duchu připomínání 150. výročí příbramského gymnázia. Začátek oslav připadá na víkend 2. a 3. října. Po oba dva dny bude mezi 10. a 16. hodinou otevřena současná budova gymnázia v ulici Legionářů, ale návštěvníci budou moct zavítat i do historických budov v Jiráskových sadech, dnešní SZŠ a VOŠ Příbram a ZŠ Jiráskovy sady.

