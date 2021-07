Rádi bychom poblahopřáli všem, co v minulé anketě hádali možnost a)vozík na přenosnou motorovou jednotku.

A pokud vám štěstí nepřálo, podívejte se na novou výzvu a zkuste uhádnout, k čemu sloužil předmět na fotografii. Správnou odpověď se dozvíte v sobotu 24. července s novou hádankou.

Dnes to může to být:

a) stroj na balení sazenic ovocných stromků

b) lis na slaměné balíky

c) řezačka na kopřivy a píci

Za poskytnutou fotografii děkujeme Regionálnímu muzeu v Kolíně. Pokud máte doma něco podobně záhadného, pošlete fotku se správným popisem předmětu na ní na skcstrednicechy@vlmedia.cz, ať mohou naši čtenáři hádat.

K čemu sloužil předmět na fotografii?Zdroj: Etnografické oddělení, Regionální muzeum v Kolíně