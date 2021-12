Hornické muzeum Příbram zřizované Středočeským krajem láká každoročně mnohé návštěvníky nejen v hlavní letní turistické sezóně, ale také v čase předvánočním a vánočním, a sice pořádáním zajímavých tematických akcí. Jednou z nejvyhledávanějších je již tradiční výstava zdejších hornických betlémů.

V letošním roce se jedná o výstavu situovanou v Galerii Františka Drtikola v Zámečku-Ernestinu v Příbrami, na které jsou prezentovány více než dvě desítky historických i současných betlémů. Veřejnost ji může navštívit od soboty 4. prosince do 9. ledna 2022. Návštěvníci si mohou prohlédnout jak cenné historické betlémy z konce 19. a první poloviny 20. století, tak i betlémy nové, mnohdy z opravdu neobvyklých materiálů, nebo například betlém inspirovaný pohádkami. K vidění je z muzejní sbírky například Melkesův betlém z 30. – 40. let 20. století, který upoutá pozornost 32 figurkami osob a téměř 30 postavičkami zvířat vyřezaných havířem Prokopem Melicharem z Příbrami. Z 30. let 20. století pochází Brůžkův betlém s figurkami tzv. kralického typu.

Zažijte Vánoce v hornickém domku a Štědrovečerní šichtu v Prokopské štole

Nejnovější tvorbu reprezentují například textilní jestličky výtvarnice Jarmily Krausové s havířskými daráčníky. K zajímavým přírůstkům z posledních let se řadí betlém získaný darem roku 2016, který vytvořil okolo roku 1963 horník Vladimír Malý z Příbrami. V roce 2021 získalo muzeum darem od Jany Holubářové z Prahy jesličky, které patřily rodině jejího bratra Zdeňka Krpaty z Příbrami. Nejstarší část tohoto betlému pořizoval již koncem 19. století na tradičních příbramských předvánočních trzích Krpatův prastrýc Čeněk Jech. Postavičky Svaté rodiny a tříkrálového průvodu pocházejí z rukou předního zdejšího řezbáře, horníka Antonína Máchy. Zejména nejmenší návštěvníky výstavy zaujme netradiční betlém plný pohádkových bytostí vyřezaných před více než 40 lety JUDr. Františkem Nejedlým. Hornické muzeum Příbram zde vystavuje i množství menších betlémů, jednotlivých figurek a loutek.

Souběžně s touto akcí pořádá každoročně Hornické muzeum Příbram v předvánočním čase kulturní interaktivní program s názvem „Vánoce v hornickém domku a nadílka v Prokopské štole“. Letos v termínu 6. 12. – 17. prosince. Ve vánočně vyzdobených prostorách hornického obydlí z 19. století návštěvníky čeká předvádění vánočních zvyků a obyčejů spolu s ukázkami tradičních výrob z hornického Příbramska – například práce řezbáře betlémových figurek, pečení a zdobení dekorativního perníku, výroba lidových vánočních ozdob, lití olova a další činnosti.

VÝZVA: Co betlém to originál. Máte také ve své obci jeden? Nebo více?

Návštěvníci si mohou zkusit omalovávat betlémové figurky z „chlebového těsta“, upéct perníček nebo odlít olovo. Poté se přenesou do prostředí historických hornických Vánoc v areálu dolu Anna, kde se uskuteční jízdy důlním vláčkem slavnostně vyzdobenou Prokopskou štolou spojené s nadílkou u stromečku v těsném sousedství nejhlubší jámy březohorského rudního revíru (1 600 m). Během těchto nevšedních prohlídek podzemí průvodci seznámí malé i velké návštěvníky s vánočními tradicemi a zvyky horníků. Připomenou dobu, kdy si havíři fárající na Štědrý den vytvořili sváteční atmosféru vánoční výzdobou svých pracovišť. Na každého z malých návštěvníků Hornického muzea Příbram čeká na památku drobný dárek a za zvuků koled zazní pozdrav Zdař Bůh.

Josef Velfl, historik a ředitel Hornického muzea Příbram