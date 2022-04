V Příbrami na Březových Horách může veřejnost navštívit velikonoční program v hornickém domku, který se nachází v Havířské ulici č. 105. „Tam si mohou jednak vlastnoručně vyzkoušet pletení pomlázek, pečení jidášů, zdobení vajíček voskem nebo paličkování a také uvidí, jak nejvýznamnější křesťanské svátky, Velikonoce, oslavovali březohorští havíři na přelomu 19. a 20. Století,“ zve veřejnost ředitel muzea Josef Velfl. Program v hornickém domku se koná ve dnech 9. až 10. dubna a 14. až 17. dubna a vstupné činí 40 korun. Otevřeno bude v uvedených dnech od 10 do 17 hodin.

Zažijte Velikonoce v příbramském divadle s tvořivými dílničkami

Velikonoční svátky na venkově ve středním Povltaví, ukázky tradičních zvyků a rukodělných činností v autentickém prostředí venkovských chalup, dvorků a zápraží mohou návštěvníci zažít ve Skanzenu Vysoký Chlumec, pobočce Hornického muzea Příbram od 14. do 17. dubna od 9 do 17 hodin. „Vyzkouší si malování vajíček, pletení pomlázek, výrobu píšťalek a keramiky, tkaní pentlí na pomlázky a chybět nebude ani předení na kolovrátku. Ve čtvrtek a v neděli se budou péct jidáše v kachlových kamnech, v pátek a v sobotu pak chleba v historické peci,“ přibližuje náplň velikonočního programu ředitel muzea s tím, že během programu nebudou probíhat komentované prohlídky, ale v rámci vstupenky bude možné absolvovat volnou prohlídku. Základní vstupné je 100 korun, snížené 50.

Další pobočce muzea, v Muzeu zlata Nový Knín, je do 10. dubna Velikonoční výstava, na které se zájemci budou moci zakoupit nejrůznější dekorace, které ke svátkům jara neodmyslitelně patří. Do 17. dubna bude v budově bývalé mincovny navíc instalovaná výstava historických velikonočních pohlednic. Otevřeno je od 9 do 17 hodin.