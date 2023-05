/FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ Není tajemstvím, že na 16. ročníku Divadelního festivalu ochotnických souborů Dobříš náš spolek odehraje v pátek 19. května od 19 hodin premiéru hry Houbová omáčka, komedii o lásce a milostných touhách tří stárnoucích šlechtičen a jedné služtičky.

Houbová omáčka je komedie o lásce a milostných touhách tří stárnoucích šlechtičen a jedné služtičky. | Foto: Dobříšský divadelní spolek Kruh

Premiéra se blíží, tak je na čase čtenářům představit autorky hry, Danu a Radku Poslušnou. Dana si dokonce sama jednu ze svých postav zahraje.

Milé dámy, umíme si představit poměrně dost činností, které máma s dcerou společně podnikají, jezdí na dovolenou, zavařují, pečují o zahrádku, nakupují, ale napsat společně divadelní hru, to se opravdu často nestává. Můžete nám prozradit, která z vás s tímto nápadem přišla a jak společná tvorba vypadala? Je Houbová omáčka vaší prvotinou, nebo už máte zkušenosti z předcházející spolupráce?

Radka: Napsat hru byl maminčin nápad. Chtěla vytvořit komedii, kde by stejně jako v hereckém souboru, bylo více žen než mužů. Je to její prvotina.

Dana: Houbovku jsem začala psát na dovolené na zámku Kratochvíle. Neměla jsem s sebou ani žádný notes, tak jsem ji psala na kdejaký volný papír či leták. Po dalších úpravách a přepisování jsem dala hru Radce, aby ji přepsala na PC a upravila. Radka má s literární tvorbou bohatší zkušenosti než já, uspěla i v několika literárních soutěžích."

Radka: Houbovka je ale dílo hlavně maminky, já vymyslela některé hlášky, udělala úpravy a trochu to zkrátila.

A co nám povíte k pikantnímu tématu vaší komedie? Zpracovat milostné touhy a představy stárnoucích žen laskavě, vtipně a s nadhledem, jak velká to byla výzva? Co vás inspirovalo?

Dana: Inspirovala jsem se v osvědčených divadelních fraškách. A taky trochu v životě – kdo by občas neměl chuť svému milovanému manžílkovi naservírovat houbovou omáčku obohacenou nějakou tou mochomůrkou (smích)?"

Houbovka je ve fázi intenzivních zkoušek a příprav na premiéru 19. května. Jaký je to pocit, být svědkem toho, jak se vaše představy zhmotňují do reality? Dano, ty navíc jednu z postav sama hraješ. Jak se ti líbí být někým, koho jsi vymyslela?

Dana: Původně jsem pro sebe psala postavu služky Marie, ale režisér Martin Zajíček, který hru i dramaturgicky upravil, mě přeobsadil do role romanticky založené Amálie. Asi měl pravdu, tato postava je mi bližší. Hraní mě velice baví, užívám si zábavné zkoušky a doufám, že všechna ta radost a sranda, kterou při nich zažíváme, se přenese i na diváky. Jen je škoda, že i autor hry, může občas zapomenout text… (smích).

Jak jste si poradily v situacích, kdy jste měla každá svůj pohled? Snažila jsi se Dano využívat autoritu rodiče a mělo to efekt? Byla Radka Poslušná poslušná?

Dana: Radčiny úpravy se mi většinou líbily.

Radka: A ty co se nelíbily, jsme doladily společně. Někdy bývám i poslušná (smích)."

A co maminčině hereckému výkonu říkáte Vy Radko? Účastníte se divadelních zkoušek nebo se necháte překvapit až na premiéře?

Radka: Na zkoušky Houbovky nechodím, protože si chci hru užít až na premiéře, na kterou se moc těším.

Dana: Na závěr bych ráda poděkovala všem spoluhercům, režisérovi Martinu Zajíčkovi a celému Divadelnímu spolku Kruh, že Houbovou omáčku přivedli k životu.

Děkujeme za milý rozhovor a těšíme se, až se Houbovka dovaří a my ji společně s našimi diváky 19. května ochutnáme.

Helena Langerová, Dobříšský divadelní spolek Kruh