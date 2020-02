/FOTOGALERIE/ Na poslední lednové pondělí se prvňáčci ze Základní školy Bohutín moc těšili. Nešli totiž do školy sami, doprovázely je jejich oblíbené hračky, které s nimi prožily Hračkový den. Neznamenalo to, že by se děti neučily. Při hodině českého jazyka měli žáci za úkol svou hračku představit svým spolužákům.

Děti ze ZŠ Bohutín při Hračkovém dni. | Foto: archiv školy

Každá hračka si objevila své počáteční písmeno. Druhou hodinu jsme s hračkami hráli divadlo. Děti se rozdělily do skupin a každá skupina s hračkami předvedla krátkou scénku. Nebylo to vůbec jednoduché, ale všichni to zvládli na výbornou! Při matematice jsme hračky třídili do souborů, porovnávali jejich počty a pracovali jsme s hračkovými pracovními listy. Také jsme si zahráli matematickou hru Autobus.