Hrušeň hnilička v Drásově bojuje o první místo. Lidé jí posílají hlas

Na území obce Drásov-Skalka u Příbrami roste třísetletá hrušeň hnilička. A není to ledajaký strom; spolu s dalšími jedenácti postoupila do finále celostátní soutěže Strom roku 2022. Nominovaný listnáč oslnil dojemným příběhem. Hrušeň hnilička stojí jen pětadvacet centimetrů od uranové šachty, která byla koncem padesátých let dvacátého století otevřena. Vytěžená hlušina se vyvážela na haldu, jejíž okraj se zastavil dvacet metrů od stromu.

Hrušeň hnilička v Drásově. | Foto: Petra Sýkorová