Jak jsme neletěli na Mars

Řeknete si" no a co ", řada mocností a velkých společností má se startem kopec potíží, ale že se to stane i našemu ochotnickému spolku Divadlo za vodou, to nás nenapadlo. Premiéru hry Mise Mars jsme měli v plánu na jaro 2020. Vážná zdravotní indispozice nám ovšem vyřadila velitele kosmické lodi Rudá Labuť a z posádky se tak stala smečka bez disciplíny, kterou ovšem naštěstí v zápětí ovládl ocelovou pěstí nový velitel. Konečně jsme mohli začít.

Ochotnické Divadlo za vodou v Čenkově. | Foto: archiv Divadla za vodou