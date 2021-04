Asi vás nepřekvapí, že jedním z nejdůležitějších faktorů pro udržení si správné duševní pohody je kvalitní spánek. Dospělý jedinec by měl nerušeně snít minimálně 7-9 hodin. Jak toho docílit? Naše těla milují rutinu, proto dodržujte pravidelnost v usínání a vstávání. A to i o víkendech.

Velký vliv na naše duševní zdraví má i vyvážená a zdravá strava. Pravidelné a výživné stravování poskytuje energii celému organismu, včetně našeho nervového systému. Dlouhodobá konzumace jednoduchých cukrů či nedostatek živin a vitamínů vedou k celé řadě fyzických i duševních problémů. Kromě toho má obézní člověk až o 55 % větší riziko vzniku deprese.

A jak si lze přivodit pocity štěstí už za 30 minut? Jednoduše – pohybem! Endorfin neboli hormon štěstí se začne vyplavovat už po dobré půlhodince svižnějšího pohybu. Svou kondičku, psychiku i sebevědomí pak posílíte tím, když si na takový pohyb vyhradíte alespoň 3 dny v týdnu. Nemusíte však trávit hodiny ve fitness centru nebo aktivitou, která vás zkrátka nebaví. Počítá se i procházka nebo cvičení u oblíbeného seriálu. Mimo jiné se pohyb často zařazuje i do léčby deprese, což jen potvrzuje fakt, že pohyb hraje důležitou roli v prevenci duševních onemocnění.

Nezapomínejte na své "relaxační okénko"

Jak jsme si už zmínili výše, naše těla dobře fungují v zavedených rutinách, i proto je pro naše psychické zdraví dobré, naučit se správně hospodařit s časem a plánovat. Tím spíše v dnešní době, kdy spousta z nás stále pracuje ze svých domovů a občas v té vší hromadě úkolů ztrácí pojem o čase. Určete si, kolik času denně budete trávit prací či školou a kolik budete věnovat sami sobě. A toho se striktně držte. Nekontrolujte pracovní emaily, když jste právě ve vašem „relaxačním okénku“ a díváte se na seriál, posloucháte svůj oblíbený playlist nebo cvičíte.

TIP: Spousta z nás momentálně funguje pracovně skrze online porady. Zkuste si do svých plánů zařadit pravidelné online setkávání také v osobním životě, ať už virtuální posezení u piva s přáteli nebo společné rodinné „meetingy” s dobrým jídlem, místo klasických nedělních obědů, na které jste zvyklí. To zvedne náladu nejen vám, ale i vašim blízkým.

A v neposlední řadě je důležité nestresovat se. Že už jste tohle slyšeli xkrát, aniž by vám někdo řekl, jak na to? Stres je často spojen s nerealistickými cíli, které na sebe klademe. Proto si každý den udělejte seznam úkolů, které jste opravdu schopni splnit. Přidejte si do něj i různá relaxační cvičení. Ty jsou základem správné psychohygieny, pomáhají k zvládání stresu a podporují duševní vyrovnanost. Mezi nejúčinnější prostředky relaxace patří pohyb, vnímání těla (mindfulness) nebo střídání napětí a uvolnění. Vyzkoušet můžete třeba jógu, procházky, cvičení či meditaci.

Máte ve svém okolí někoho blízkého, který zřejmě prochází úzkostmi, depresí nebo jiným duševním onemocněním? Při komunikaci s ním zvolte otázky otevřené otázky typu – jak to zvládáš, co tě trápí, nebo na co se těšíš?, a pozorně naslouchejte jeho odpovědím. Nepoučujte ani nezlehčujte jeho situaci, věnujte mu svoji pozornost a ptejte se. Nabídněte mu pomoc s vyhledáním odborníka, pokud ale odmítne, do ničeho ho netlačte a pokračujte v empatické konverzaci, buďte tu zkrátka pro něj/ní.

Autor: Kateřina Svobodová