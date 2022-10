Letošní ročník celé akce se podrobněji zaměřil na to, jak se v životech dětí a dospívajících projevuje chudoba spojená s rostoucí inflací a zvyšováním cen energií i na to, jak se v nízkoprahových zařízeních projevil příchod rodin utíkajících do Česka před válkou z území Ukrajiny. Naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna (NZDM Bedna) vás pozvalo k nahlédnutí do svého fungování a na akci “Den otevřené Bedna”, která se konala 22. září. Letošní ročník Týdne nízkoprahových klubů proběhl v termínu 19.–23. září.