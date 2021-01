"Začátek kroužku v novém školním roce sliboval naději, že vše bude lepší. Přihlásilo se do rybářského kroužku MO Rožmitál pod Třemšínem 31 dětí. Bohužel v brzké době jsme opět nemohli pokračovat. Těsně před vánoci se nám podařilo setkání na sádkach v Rožmitále a předání dětem malých dárků. Rádi bychom poděkovali za podporu městu Rožmitál pod Třemšínem, Středočeskému Kraji, naší mateřské ČRS MO Rožmitál, Středočeskému územními svazu, rodičům, podporovatelům a sponzorům, kteří nad námi celoročně drží ochrannou ruku.

Bez všech uvedených by kroužek jen těžko mohl tak dobře fungovat. Zachovejte nám prosím i v novém roce 2021 přízeň. Bohužel nás zasáhla velice smutná zpráva, 29. prosince náhle zemřel člověk, který náš kroužek po dlouhá léta velmi podporoval. Vždy při nás stál a i v těžké době si našel čas, aby nám pomohl. Panu starostovi města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josefu Vondráškovi velmi děkujeme. Byl to člověk na správném místě. Nikdy nezapomeneme. Bude nám moc chybět. Děkujeme za vše. Doufáme, že nový rok bude trochu lepší, nic jiného než doufat nám nezbývá. Krásný nový rok, sejdeme se u vody až to situace dovolí. Petrův zdar."

Autor: Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem