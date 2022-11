Ostré a férové závody starých Škodovek. Sezona Šotolina Cupu vyvrcholila

Rozhodlo štěstí, kdy v poslední vteřině domácí QB poslal dlouhou bombu do endzony, kde příbramský útočník zachytává přihrávku. Bohužel k odhození balonu došlo po vypršení času a Prague Lions tak vítězí o jediný bod 14:13. Příbram Bobcats tak obhajují titul Vicemistra ČR z roku 2021 a Prague Lions tak získávají titul v kategorii U15 po dlouhých 8 letech.

Soupiska týmu Příbram Bobcats:

Tomáš Chadraba

Matěj Hala

Jiří Pavel

Tomáš Vacek

Sofie Kolaříková

Nikolas Kopecký

Lukáš Macho

Filip Myslík

Jakub Krása

Aneta Rotyková

Trenéři

Andrea Němcová - trenér útoku

Jakub Petr Kolařík - trenér obrany

Michaela Rom - hlavní trenér

Slovo vedení:

Jsme pyšní na hráče, kteří svou pílí a fyzickou připraveností vytvářejí stabilní základnu klubu. Děkujeme trenérům z týmů U15, kteří svou systematickou prací a individuálním přístupem ke každému dítěti tvoří kvalitní zázemí pro růst mladého sportovce, ale zároveň jsou mu po svých rodičích dalším vzorem, který ovlivňuje jeho budoucí život. Učí je, jak se vyrovnávat s prohrou, jak se poučit a být silnější. Vaše práce s mládeží je důležitá a my si Vaší práce vážíme.

Americký fotbal v Příbrami hrají i děti a mládež do 15ti let. Jedná se o tzv. flag fotbal, bezkontaktní verzi amerického fotbalu, která se za poslední roky stala v České republice i ve světě velice oblíbeným a divácky atraktivní sportem. Tým Příbram Bobcats je od roku 2015, kdy se začala v ČR hrát nejvyšší soutěž flag fotbalu držitelem titulů Mistr ČR a to v letech 2015, 2016 a 2017. V roce 2018 proběhla generační obměna a od roku 2020 je domácí celek znovu pravidelně účastníkem play off.

Autor: Michaela Rom