S figurami z jesliček děti sehrály veršovanou vánoční hru

Čtenář reportér Čtenář

Jesličky do školky - to je název projektu v roce 2021, který byl zacílený na získání dřevěného vyřezávaného betlému do Mateřské školy Bratří Čapků 278. Díky finanční podpoře Města Příbrami a umu příbramských betlémářů Jana Chvalníka a Václava Křížka se sen stal skutečností.

Jesličky v Mateřské škole Bratří Čapků Příbram | Foto: archiv MŠ Bratří Čapků 278