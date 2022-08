Nikola Bielíková má dva koně – Drovera a Carisona. Podobnou výhodu bude mít i několik mužů. Jiří Tměj přihlásil do mistrovského klání Crosbyho DK a Londonderryho DK, Ondřej Pospíšil nastoupí s koňmi Armani Code a Huntellar 1, Aleš Daněk se představí s Quality Boyem Z a Chesterem 92, Jan Štětina se bude snažit obhájit titul z loňska na Guusovi S a Gylordovi-S a jediným, kdo má dokonce tři koně, je Jaroslav Jindra. S koňmi Cornet´s Ninja, Helios 3 a Snail bude skákat ve čtvrtek. V sobotním druhém kole může pokračovat již pouze s dvěma svěřenci. Nedělní třetí kolo smí každý absolvovat jen s jedním koněm.

„V Martinicích jsou jedny z nejhezčích závodů, navíc to máme z Plzně kousek, tak tam jezdíme moc rádi,“ uvedl dosud úřadující mistr České republiky v kategorii jednotlivců Jan Štětina. Současně však přiznal, že mistrovské soutěže nemá příliš v oblibě, jelikož při nich cítí velký tlak na podání co nejlepšího výkonu. „Nerad jezdím pod tlakem. Člověk chce vždy předvést co nejlepší výsledek, ale ne pokaždé se to povede. Jelikož však do Martinic beru jen tři koně, tak to budu brát jako odpočinkové závody. Samozřejmě udělám maximum pro to, abych předvedl co nejlepší výkony,“ dodal Štětina, kterého diváci uvidí také v soutěži oblastních družstev v sedle Preselyho.

Téměř padesát koní přihlásily účastnice kategorie žen. Vítězka z roku 2021 Lucie Strnadlová bere do Martinic Solidata a Quadira. Ještě před několika dny přitom nebyla zcela rozhodnuta, zda letos nestartovat mezi jednotlivci. „Samozřejmě jsem vždy chtěla jít soutěž jednotlivců, ale musím brát v potaz, že tam jsou tři kola na úrovni 150 centimetrů a jeden z mých koní na této úrovni teprve začíná,“ zdůvodnila své rozhodnutí. „V Martinicích to mám moc ráda. Pět pěti lety jsem tam vyhrála mistrovství žen s Carinou, což bylo také super. Moc se tam těším, je tam vždy hezká atmosféra, kvalitní ustájení pro koně a příjemné prostředí,“ doplnila Lucie Strnadlová.

Ve stejné soutěži bude Strnadlové konkurovat mistryně republiky 2021 kategorie jezdců do 25 let Denisa Vegrichtová. Při letošním šampionátu by měla startovat s dvěma koňmi. Tím prvním je hřebec Gaboo Insprav, druhým pak klisna Blue Velvet K. „Je to asi nejlepší kůň, na kterém jsem kdy seděla. Myslím, že tato klisna má před sebou opravdu velkou budoucnost,“ uvedla na její adresu. Po dvou koních má ještě několik dalších žen, mezi nimiž jsou Aneta Bartková, Sára Finsterle, Dominika Hrubešová, Eliška Hasnedlová, Tereza Kleandr, Anna Kostková, Kateřina Matušková a Kateřina Mestenhauerová. Z loňských medailistek nechybí vicemistryně Veronika Jelínková s valachem Jespe.

Mezi jezdci do 25 let bude jistě velkou favoritkou finalistka letošního mistrovství Evropy Mariana Michlíčková, jež o národní titul zabojuje v sedle koní Human Leaque a Leeve Jung 2. Silnou konkurentkou jí bude nepochybně další z účastnic evropského šampionátu ve španělské Olivě Anna Helebrantová. Ta má dokonce přihlášené tři koně – Epo van de Achterhoek Z, Greta SW a Cikaddo. Další adeptkou na medaili je Tereza Svobodová. Ta letos zažila premiéru v seniorském Poháru národů, ale i ve tříhvězdičkové Grand Prix. Na seznamu účastníků figuruje s Britanií a April Z. Na loňské stříbro z mistrovství v Olomouci se bude snažit navázat Natálie Ulčová s Demontem. Jediným mladým mužem na startu bude Daniel Rolínek se Samem 20.

Mistrovství České republiky v parkurovém skákání se v Martinicích u Březnice koná od 4. do 7. srpna.

Autor: Josef Malinovský