Letošní ročník celé akce se podrobněji zaměří na to, jak se v životech dětí a dospívajících projevuje chudoba spojená s rostoucí inflací a zvyšováním cen energií i na to, jak se v nízkoprahových zařízeních projevil příchod rodin utíkajících do Česka před válkou z území Ukrajiny. Naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna (NZDM Bedna) vás zve k nahlédnutí do svého fungování a na akci “Když se otevře Bedna”, která se bude konat 22. září. Letošní ročník Týdne nízkoprahových klubů proběhne v termínu 19.–23. září. Rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti budou mít v těchto dnech možnost nahlédnout do provozu těchto zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují.