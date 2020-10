Když si havíř nosil práci domů

Havíři při práci v dole často narazili na pěknou „štufu“, tj. vzorek minerálu. Nejzajímavější z nich odevzdávali báňským úředníkům obvykle jako ceněné sbírkové vzorky, z nichž se část dostala i do kolekce Hornického muzea Příbram. Některé minerály horníci schovávali buď pro sebe na památku, nebo je schraňovali pro zručnější kolegy, kteří z třpytivých nerostů dokázali vytvořit nejrůznější předměty. Jejich výstavu si veřejnost může prohlédnout v hornickém domě na Březových Horách, a to až do 31. srpna 2021.

Ukázka expozice Když si havíř nosil práci domů. | Foto: Hornické muzeum Příbram