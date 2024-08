Zemský hřebčinec Tlumačov hostil ve dnech 2. až 3. srpna vozatajské mistrovství České republiky. I přes méně početná startovní pole se ve čtyřech soutěžních kategoriích sešla velmi kvalitní konkurence a diváci sledovali napínavý souboj o medaile až do úplného konce.

Monika Pospíšilová nastupovala do závěrečného parkuru pro dvojspřeží pony z průběžné třetí pozice a čistou jízdou dostala své dva zbývající soupeře pod tlak. Milan Kadlec věděl, že si nemůže dovolit žádnou chybu, pokud chce mít jistou alespoň druhou příčku, ale to se mu nepovedlo. V dílčí části soutěže inkasoval tři trestné body za jeden schozený míček z kuželu a posunul se za Pospíšilovou se ztrátou necelých dvou bodů. Poslední na startu byl Ladislav Procházka, jenž také neměl na několikanásobnou mistryni republiky příliš velký náskok. Na překážkách sice nechyboval, ale překročil lehce čas, za což byl penalizován 0,64 bodu. Jeho konečné skóre tak bylo 138,67, díky čemuž se mohl začít radovat z vítězství. „Snažil jsem se, abych se nenechal ovlivnit atmosférou, ale tlak to byl obrovský. Jsem rád, že se mi to nakonec podařilo, i když to bylo s velkým štěstím,“ konstatoval spokojeně Ladislav Procházka.

V jednospřeží si při sobotním maratonu výrazně polepšil Vladimír Štursa. Zatímco drezurní úloha v jeho podání byla ohodnocena rozhodčími až jako šestá v pořadí, terénní zkoušku zvládl zajet jako druhý nejlepší a dostal se zpět do boje o medaile. I když na parkuru zapisoval jednu chybu, nakonec se dočkal bronzu. Od stříbra ho dělilo téměř deset bodů, o které byl lepší Jiří Ziegler. V závěrečném boji o cenné kovy chyběla jedna z nejlepších vozatajek v takzvaných singlech, Markéta Sedlinská, která obhajovala loňský titul. Letos byla po drezuře čtvrtá, ale v druhé maratonské překážce převrhla kočár a tím její šance na další zlato skončily. Cestu za triumfem z domácího šampionátu tak měl usnadněnou Daniel Bejr, jenž vyhrál první dvě zkoušky. V té třetí sice nezaznamenal žádnou chybu, ale byl pomalejší než Ziegler. Na konečném skóre to však již nic nezměnilo a Bejr stejně jako před dvěma lety v Tlumačově opět vyhrál. „Po dvou dnech na mě tentokrát nebyl tak velký tlak, jako tomu bylo v předešlých letech. Přiznám se, že to jistá psychická úleva byla a jelo se mi lépe. Mohl jsem si dovolit tři shození, ale parkur je nevyzpytatelný a mohlo se stát cokoliv,“ řekl krátce po soutěži v televizním rozhovoru Daniel Bejr.

Po dvou čtvrtých příčkách v drezuře a maratonu Petr Kafka stále doufal, že by se svým dvojspřežím mohl skončit mezi nejlepší trojicí. Ostatně od Václava Coufalíka ho dělilo sotva pár bodů. Jedinou penalizaci na parkuru dostal za mírné překročení času, a když shodil první míček, bylo jasné, že si sáhne minimálně na bronz. O nejvyšší pozici svedli boj Jiří Nesvačil senior s Vladimírem Moudrým. Nesvačil byl v drezuře sice až třetí, zatímco Moudrý páteční úvod šampionátu ovládl, ale v terénní jízdě pro změnu nenašel přemožitele on. Po parkuru, v němž bral jen 53 setin trestného bodu za čas, dostal Moudrého do situace, že si nesměl dovolit více než jednu chybu. Udělal ji hned v úvodu a zbytek kurzu musel doufat, že další míček už nespadne. Nestalo se tak a reprezentant Národního hřebčína Kladruby je tudíž novým mistrem opratí. „Tlak jsem si moc nepřipouštěl. Mám skvělé koně, takže si to s nimi užívám na sto procent. Pracujeme hodně na drezuře s naším trenérem Honzou Bubnem, který mi moc pomáhá a velice si toho vážím. Na maraton jsem vyměnil jednomu koni udidlo a moc mu to nepasovalo, takže jsem nejel úplně naplno. Nedělní parkur se mi však již jel opět moc dobře,“ zhodnotil Vladimír Moudrý.

Nechybělo mnoho, aby do Kladrub putoval i další mistrovský titul z nejnáročnější kategorie. Mezi čtyřmi čtyřspřežími totiž měl kladrubský hřebčín hned dvě želízka v ohni. Petr Novák zapisoval šest bodů za dva shozené míčky, stejně jako Radek Nesvačil ze Stáje Rhea Dešná. Málokdo tak pochyboval o tom, že se mistrem stane Jiří Nesvačil junior, pro něhož parkur býval vždy nejsilnější disciplínou. Jenže tentokrát tomu tak nebylo, Jiří Nesvačil měl za šest shozených míčků osmnáctibodovou penalizaci a skončil celkově až druhý se bratrem Radkem.

„Nevěřil jsem, že brácha shodí tolik balonků, abych se mohl stát mistrem. Celý parkur byl z mého pohledu dobrý a nevím, proč jsem shodil překážky s čísly 19 a 20. Pro drezuru jsme prohodili jednoho předního a zadního koně, takže jsem byl s jejich fungováním spokojen. Dobře jsme jeli i maraton a u parkuru mě mrzely jen ty dva balonky. Určitě je kam přidávat a myslím, že to byla pro nás dobrá příprava na mistrovství světa,“ nastínil Radek Nesvačil jeho hlavní cíl pro sezónu 2024. Dodal také, že za dosavadní úspěchy vděčí nejen svému týmu, ale také Boydovi Exellovi, jenž mu s přípravou na závody pomáhá.