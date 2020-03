Koronavirus nás možná naučil i tomu, co jsme dávno zapomněli

/FOTOGALERIE/ Po uzavření škol jsme zůstali doma a hned na to rozhodla vláda o nouzovém stavu a omezeném pohybu osob. Vzala jsem to prostě sportovně a volný čas jako žena co nejvíce využila co nejpozitivněji. A tak jsem se jala generálního úklidu, vyházení všeho nepotřebného a nadechnutí se k novému životu. Blíží se Velikonoce, tak jsem vyzdobila venkovní parapet.

Ze života Vladislavy Chourové v době koronavirové. | Foto: archiv Vladislavy Chourové