Krabice od bot pomáhá

V čase vánočním se nejen kupují dárky, peče cukroví nebo zdobí stromeček. Je to čas, kdy myslíme na druhé. My jsme doma s maminkou již třetím rokem otevírali krabice od bot a rovnali do nich hračky a věci, s kterými si už nehrajeme a mohou udělat radost i nadále. Při balení poslední krabice mě najednou napadlo, proč by těch krabic nemohlo být více? Zkusím se zeptat ve škole.

Ilustrační foto. | Foto: Tereza Ella Žáková