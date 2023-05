/FOTO, PROGRAM/ Skvosty klasické hudby v podání špičkových umělců – vídeňských symfoniků, českých virtuosů, ansámblů i zahraničních sborů, kompoziční a výtvarná soutěž, putování Po stopách A. Dvořáka a ještě daleko víc – to je 54. ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram, který se koná po celý květen.

54. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram je plný krásných koncertů. | Foto: Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram

6. května PhilHarmonia Octet Prague v huti Barbora

(místo konání: Huť Barbora, Jince)

Dechové těleso, v němž se sešla špička současné hudební scény v čele s hobojistou Vilémem Veverkou, klarinetistou Karlem Dohnalem či klarinetistou Irvinem Venyšem. Koncert bude atraktivní nejen volbou programu, ale rovněž i místem – nově zrekonstruovanou hutí Barbora v Jincích.

9. května Wihanovo kvarteto a Martin Kasík

(místo konání: Galerie Františka Drtikola Příbram)

Wihanovo kvarteto je jedním z předních českých smyčcových kvartet. Kvarteto vzniklé v roce 1985 si získalo mimořádný věhlas za interpretaci jak domácího českého repertoáru, tak i mnoha nejpřednějších děl kvartetního repertoáru období klasicismu a romantismu i děl moderních.

Jeho rozvíjející se obdivuhodná mezinárodní kariéra zahrnuje vystoupení na předních festivalech v Evropě a na Dálném východě. Pravidelně koncertuje v USA a podniklo také turné po Austrálii a Novém Zélandu, jež se setkalo se značným ohlasem. Je častým hostem ve Velké Británii a jeho vystoupení jsou často na pořadu vysílání jak Radia 3, tak i koncertů Wigmore Hall, Bridgewater Hall, South Bank a v mnoha jiných místech.

Pro vystoupení na HF AD si kvarteto pozvalo ke spolupráci jednoho z předních současných českých klavíristů, Martina Kasíka, jemuž vítězství v soutěži Pražského Jara 1998 a Young Concert Artists v New Yorku 1999 mu otevřelo cestu na světová pódia, např. Carnegie Hall, sál Berlínské filharmonie, Wigmore hall, na nichž koncertuje s předními světovými orchestry.

Součástí koncertu bude premiéra vítězné skladby 7. ročníku Kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let, kterou HF A. Dvořáka pořádá.

16. května Kristina Fialová & Michaela Káčerková (místo konání: Kostel sv. Jakuba, Příbram) Dvě dámy představující špičku ve svých nástrojových oborech: violistka Kristina Fialová a varhanice /cembalistka Michaela Káčerková, vystoupí v programu zaměřeném na interpretaci gambovych sonát J. S. Bacha.

18. května Ensemble Vocapella Limburg (SRN)

(místo konání: kostel sv. Vojtěcha, Příbram)

Mužský sbor z německého Limburgu, ověnčený řadou cen z mezinárodních soutěží. Sbormistrem tělesa je Tristan Meister, renomovaný dirigent a pedagog. Sbor je pravidelně zván na vystoupení doma i v zahraničí. Koncertní turné zpěváků již vedla do Japonska, Brazílie, Argentiny, Paraguaye, Maďarska, Belgie, Francie, Bulharska, Portugalska a celého Německa.

20.května Escualo quintet

(místo konání: Městské muzeum/Galerie Ludvíka Kuby, nádvoří, Březnice)

Pro tradiční březnický crossoverový koncert přijal pozvání Esqualo quintet, jedinečné uskupení profesionálních instrumentalistů, kteří se věnují hudebním stylům Tango argentino. Tento mladý soubor již absolvoval řadu prestižních vystoupení v dramaturgii mezinárodních festivalů a co do nástrojového obsazení je identický s kvintetem argentinského hudebníka a skladatele Astora Piazzolly.

V interpretaci se Escualo Quintet zaměřuje na kombinaci tanečních hudebních stylů – Tango viejo, típico a koncertního stylu Tango nuevo, které je strhující syntézou temperamentního argentinského folkloru, klasické hudby a jazzu. Svůj název dostal kvintet podle stejnojmenné Piazzollovy skladby „Escualo“, což znamená v překladu žralok.

23. května Český filharmonický sbor Brno

(místo konání: ambity, Svatá Hora u Příbrami)

Koncert jednoho z českých nejvíce oceňovaných sborů se koná v rámci turné k oslavám osmdesátých narozenin sbormistra a skladatele Petra Fialy, který sbor založil již v roce 1990. Sbor, který se zaměřuje na oratorní, kantátový a operní repertoár, připravil pro Příbram unikátní program sestavený z děl F. Poulenca, J. B. Foerstera, B. Martinů, A. Dvořáka a rovněž P. Fialy.

25.května American University Chamber Singers (USA)

(místo konání: kostel sv. Jakuba, Příbram)

Sbor prestižní soukromé univerzity v Washingtonu D.C., vedený sbormistrem Danielem Abrahamem. Sbor několikrát koncertoval v Evropě i na mnoha akcích ve Spojených Státech (např. s National Philharmonic Orchestra). Zaměřuje se na tvorbu evropských autorů.

28. května Koncert laureátů účinkují: Marie Schmidtová, Radek Martinec, klavírní doprovod – Tomáš Pindór (místo konání: Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami)

Již šestým rokem zazní v místě s „geniem loci“ hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Detailní program koncertu vychází z výběru protagonistů, laureátů soutěže v roce 2022.

29.května Den s Antonínem Dvořákem – 7. ročník - doprovodný program

Open air akce zahrnující cca 15 - 20 samostatných koncertů a pořadů pro děti i širokou veřejnost.

V roce 2016 měl velký úspěch a odezvu první ročník Open air projektu, nazvaného Den s Antonínem Dvořákem. Přibližně 1 tisíc dětí i dospělých se zúčastnilo akcí prezentujících klasickou hudbu. Úspěch akce v následujících letech narůstal, zejména je vítána ze strany škol.

Proto i pro rok 2023 připravujeme sérii doprovodných akcí – koncerty na netradičních místech (nemocnice, pěší zóna ad.), pořady ve školkách, základních i středních školách. V rámci tohoto projektu dochází jak k prezentaci klasické hudby, tak k propojení hudby s dalšími uměleckými obory – výtvarným uměním či tancem.

Na projektu se aktivně podílí i příbramské Základní umělecké školy a žáci základních a středních škol.

1. června Koncert ke 30.letům od nástupu pana prezidenta V. Havla do funkce

(místo konání: Divadlo A. Dvořáka, Příbram)

Závěrečný koncert festivalu. Součástí koncertu bude předání Ceny města Příbram a rovněž vyhlášení vítěze 8. ročníku Kompoziční soutěže HF AD pro skladatele do 40 let.

Koncert se koná pod záštitou paní Dagmar Havlové.

účinkují: R. Baborák - lesní roh, Arti Allegre - komorní ensemble, umělecký vedoucí Ondřej Lébr, umělecký přednes Jan Šťastný

Dvořákovo Příbramsko