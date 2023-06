/FOTOGALERIE/ Literárně – hudební odpoledne s názvem Čtení povídek Arnošta Lustiga se uskutečnilo ve středu 14. června od 16.30 hodin v krásném prostředí Fantovy kavárny v Praze. Pořad se konal v rámci mezinárodní putovní výstavy Já chci být člověk.

Literárně – hudební odpoledne s názvem Čtení povídek Arnošta Lustiga se uskutečnilo ve středu 14. června od 16.30 v krásném prostředí Fantovy kavárny v Praze. | Foto: Stanislav Pítr

Vernisáž této výstavy pořádané Nadačním fondem Arnošta Lustiga se konala 4. května ve Štefánikově hvězdárně na pražském Petříně a do 3 září bude přístupná veřejnosti. Do Prahy dorazila z Bruselu, kde se konala v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Od 13. září na měsíc poputuje do Brna a pak se přesune do Paříže.

Již od 16. hodiny byla Fantova kavárna zcela zaplněna pozvanými hosty. Úvodní slovo si vzala Eva Lustigová, která řekla, že kam se podívá, všude jsou lidi, které má ráda a poděkovala za darované květiny. Rovněž poděkovala Fantově kavárně, sponzorům a, finančním partnerům.

Přivítala bratra Pepiho a vyjádřila svoje poděkování i Veronice Smyslové z Nadačního fondu Arnošta Lustiga. Zmínila, že Arnošt napsal asi stotisíc stran prózy a že věřil v sílu a hloubku příběhu. Poté představila účinkující Igora Orozoviče, Boženu Steinerovou a Libora Hrušku. Na akordeon doprovázel Jiří Lukeš. Přítomní si poslechli literární adaptaci povídek Poslední den ohňů a Velká bílá cesta. Po chvilce ticha byli účinkující odměněni upřímným potleskem.

Pokáč, Holki i Koller. Příbramská nemocnice poděkovala nejen dárcům krve

Arnošt Lustig patří mezi nejvýznamnější a nejvlivnější autory 20. století. Jeho odkaz i osobní příběh jsou mimořádné v evropském i světovém kontextu. Jeho dílo bylo přeloženo do 30 jazyků. Jako přeživší šoa – nebo snad právě kvůli tomu – měl rád lidi a věřil v život, ve spravedlnost, kamarádství, odvahu a důstojnost.

Děkujeme Nadačnímu fondu Arnošta Lustiga za pozvání a za další přátelské setkání. Nadační fond založily naši přátelé jeho děti Eva a Josef Lustigovi. Hlavním cílem je, aby hlas a dílo spisovatele mohly nadále promlouvat ve prospěch humanistických a demokratických hodnot, které Arnošt ve svém životě a ve své tvorbě vyznával.