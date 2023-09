/FOTOGALERIE/ 3-2-1 klapka a jedem. Tak přesně nějak takhle zahájila nový školní rok Mateřská škola Jana Drdy Příbram. První letošní akcí přilákala spousty malých i velkých diváků na svou zahradu.

Letní kino s pohádkou o Tlapkové patrole. | Foto: se souhlasem Mateřské škoy Jana Drdy Příbram

Protože nám počasí přeje, tak se celý tým školky rozhodl, že dětem léto prodlouží zážitekem letního kina s pohádkou o Tlapkové patrole. Při příchodu každý malý divák dostal vstupenku v podobě razítka s motivem psího hrdiny z filmu a šel si najít s rodiči to nejlepší místečko na deku.

A co by to ale bylo za pořádné kino, kdyby chyběl popcorn a jiné občerstvení? Tak ani to jsme neponechali náhodě a vše bylo pro děti zajištěno v dostatečném množství.

Celková atmosféra byla úžasná a věříme, že se akce líbila všem návštěvníkům.

Mateřská škola Jana Drdy Příbram